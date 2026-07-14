전북, 자율주행 화물운송 ‘쌩쌩’

전북도가 전략적으로 육성해 온 상용차 자율주행 기술이 실제 물류 운송에 적용돼 국내 최초의 자율주행 화물 유상운송 서비스가 본격화됐다. 실증 단계를 넘어 수익을 창출하는 상용 서비스가 시작되면서 국내 자율운송 산업의 새로운 이정표를 세웠다는 평가다.

전북에서 국내 최초로 유상운송 서비스에 돌입한 자율주행 화물차의 주행 모습. 군산시 제공

전북도는 13일 군산 특송화물 통관장에서 한진 전주터미널을 거쳐 대전 메가허브까지 편도 118㎞ 구간에서 자율주행 화물 유상운송 서비스를 시작했다고 밝혔다. 그동안 제한적으로 이뤄졌던 자율주행 실증을 넘어 실제 운송료를 받는 상용 서비스가 국내 최초로 시작됐다는 점에서 의미가 크다.

운행은 주 3회 정기적으로 이뤄지며 전북 기업인 타타대우모빌리티의 25t급 대형 화물차(맥쎈)가 투입됐다. 차량에는 자율주행 전문 기업(라이드플럭스)의 자율주행 소프트웨어(SW)가 적용돼 국내 상용차 제작 기술과 인공지능(AI) 자율주행 기술이 결합된 대표적인 상용화 사례로 평가받는다.



이번 운행은 일반도로에서의 간선 물류 운송은 물론 물류터미널 내 무인 접안(도킹)까지 화물 운송 전 과정을 자율주행으로 수행해 자율주행 기술이 기업 간 거래(B2B) 물류 시장에서도 실질적인 사업 모델로 활용될 수 있음을 입증하게 됐다.

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