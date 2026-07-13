AI의 공격도 AI가 찾는다…네이버 기술, ‘ICML’서 주목

팀네이버는 세계적인 인공지능(AI) 학회 ‘ICML 2026’에서 AI 모델 고도화와 현실 세계 피지컬 AI에 관한 연구 성과 발표로 글로벌 AI 기술 경쟁력을 입증했다고 13일 밝혔다.

팀네이버가 글로벌 인공지능 학회인 ‘ICML 2026’에서 다양한 AI 기술을 선보이고 있다. 네이버 제공

AI·머신러닝에 관한 세계 3대 학회로 손꼽히는 행사에 팀네이버는 ‘AI 연구가 현실이 되는 곳’을 주제로 참가, 지난 6~11일 서울 코엑스에서 주요 성과 뿐만 아니라 이를 기반으로 한 다수 서비스 사례를 선보였다.

팀네이버는 △AI 안전성 강화 △모델·에이전트 운영 효율화 △3D 공간 이해와 물리 세계 확장 등 3가지 분야를 아우르는 연구를 공개했다.

공격자 관점에서 대규모언어모델(LLM)의 취약점을 찾아내는 ‘레드티밍’ 기술, AI를 효율적으로 합치고 운영하는 ‘시머지’ 그리고 여럿 AI의 협력으로 문제 해결 시 작업 순서를 AI가 스스로 찾아내는 ‘플로우봇’ 등 다양한 기술이 소개됐다.

팀네이버는 흔들리거나 초점이 흐린 단일 카메라 영상만으로 움직이는 물체와 공간을 3차원으로 복원하는 기술도 선보였다. 이 기술은 물체가 움직인 궤적을 먼저 분석한 뒤 형태를 추정해, 움직임과 외형 정보가 뒤섞이는 기존 방식의 한계를 보완했다.

팀네이버는 실제 서울을 가상으로 재현한 ‘서울 월드 모델’도 공개했다. 월드 모델은 AI가 현실 공간의 구조와 변화를 이해하고 앞으로 벌어질 상황을 예측하도록 돕는 기술이다.

네이버·네이버랩스·한국과학기술원 그리고 서울대학교가 공동 개발한 이 모델은 서울 전역의 공간 데이터를 시뮬레이션 해 로봇의 경로·행동 학습에 직접 활용할 수 있는 피지컬 AI의 핵심 플랫폼으로 큰 주목을 받았다.

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