한중기업가협회와 디테크모빌리티, ‘제2회 알렉산더페리 모델 선발대회’ 후원

사진=한중기업가협회 제공

한중기업가협회와 디테크모빌리티가 ‘제2회 알렉산더페리 모델 선발대회’의 후원사로 참여했다고 밝혔다.

지난 10일 서울 중구 패션창작스튜디오에서 열린 이번 대회는 허찬설 대표의 개회사와 함께 시작됐다. 이탈리아 피렌체의 감성을 담은 럭셔리 악어백 브랜드 알렉산더페리의 새로운 브랜드 모델을 선발하고, 신인 모델들에게 국내외 활동 기회를 제공하기 위해 마련된 행사다.

이날 행사에서는 한중기업가협회 김훈 회장의 영상 축사가 진행됐다. 김 회장은 패션 및 모델 산업의 성장 가능성과 미래 인재 양성의 중요성을 강조하며 대회 개최를 축하하고, 참가자들에게 응원의 메시지를 전했다.

이어 디테크모빌리티와 한중기업가협회 임유섭 부회장이 축사에 나섰다. 임 부회장은 "패션과 모델 산업은 단순한 문화 콘텐츠를 넘어 대한민국의 브랜드 경쟁력을 세계에 알리는 중요한 산업으로 자리매김하고 있다"며 "이번 대회가 참가자들이 각자의 가능성과 열정, 자신감을 마음껏 펼치며 더 큰 무대로 도약하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이어 "디테크모빌리티와 한중기업가협회는 앞으로도 우수한 인재들이 국내를 넘어 글로벌 무대에서 역량을 발휘할 수 있도록 지속적인 관심과 지원, 협력을 이어가겠다"고 덧붙였다.

대한복지방송 이창혁 회장은 개회 선언을 통해 "이번 대회를 통해 선발되는 알렉산더페리 모델들이 글로벌 패션 시장의 새로운 주역으로 성장해 나가길 기대한다"고 밝혔다.

행사의 공식 의전은 코리아레이싱모델그룹 이현진 회장과 전문 모델팀이 맡아 진행했다. 주요 내빈 안내와 행사장 동선 관리, 무대 운영 지원, 포토월 진행, 기념촬영 등 행사 전반을 지원했다.

행사 관계자는 "한중기업가협회와 디테크모빌리티의 후원, 그리고 코리아레이싱모델그룹의 전문적인 의전 운영이 더해져 대회를 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "이번 대회를 통해 발굴된 모델들이 알렉산더페리와 함께 국내는 물론 해외 패션무대에서도 활발한 활동을 이어가길 기대한다"고 말했다.

한편 디테크모빌리티는 VIP 의전 차량과 모빌리티 서비스를 제공하고 있으며, 연예계와 스포츠, 기업 고객 등을 대상으로 이동 서비스를 운영하고 있다고 설명했다.

한중기업가협회는 한국과 중국을 잇는 경제와 문화 교류의 가교 역할을 수행하며 양국 기업 간 교류 확대와 협력 증진을 위한 다양한 사업과 활동을 추진하고 있다.

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