손화정 초대 영종구청장 “의료·교통 주민 숙원사업 해결에 박차” [인터뷰]

“출범 초기 4년은 향후 40년의 도약을 결정지을 시기라 생각합니다. 확고한 비전으로 첫 단추부터 제대로 채울 것입니다.”

손화정 인천 영종구청장은 옛 중구에서 원도심을 분리시켜 이달 1일 탄생한 자치구의 초대 수장이다. 영종의 새 역사를 쓰는 여정을 시작한 만큼 ‘내 1시간은 14만 구민의 14만 시간과 같다’고 스스로 되새기며 어깨에 짊어진 막중한 책임감을 느낀다.

손화정 인천 영종구청장이 13일 세계일보와 인터뷰에서 주민 숙원사업 해결과 ‘공항경제수도’ 도약에 주력할 것을 밝히고 있다. 영종구 제공

손 구청장은 13일 세계일보와 인터뷰에서 “현장 곳곳을 누비며 민생의 목소리를 들었다. ‘이것은 가장 먼저 해결하겠다’고 결심하게 만든 게 있었다”면서 “바로 의료·교통에 대한 오랜 갈망”이라고 선거운동 기간을 돌아봤다.

그간 영종은 도시 성장세에 비해 교통이나 의료 서비스 접근성은 다소 아쉬웠던 게 사실이다. 응급환자 발생 시 교량을 건너 도심까지 이동이 불가피해 골든타임 확보에 어려움이 컸기 때문이다. ‘아플 때 걱정 없는 도시’를 구현하는 것이 손 구청장의 청사진이다.

우선 보건복지부·인천시·민간기관과 협력해 공공종합병원 같은 필수 인프라를 확충하는 데 주력한다. 손 구청장은 “중장기적으로 아이부터 어른까지 생애주기별 도움을 주는 공공의료복지타운 설립에 집중하겠다”고 힘줘 말했다.

교통 분야로는 인천국제공항을 수도권 주요 지역과 신속하게 연결되도록 애쓴다. 수도권광역급행철도(GTX)-D·E 노선과 함께 인천발 KTX 공항 연장, 제2공항철도 등 여러 과제가 제5차 국가철도망 구축계획에 반영되게 한다는 복안이다. 관내 영종역·하늘도시·운서동 주요 거점을 유기적으로 다니는 버스 노선의 개편에도 나선다.

지난 1일 영종복합문화센터 대강당에서 열린 민선 9기 손화정 인천 영종구청장의 취임식 모습.

“인천을 넘어 세계와 한국을 잇는 글로벌 관문 도시로 무한한 성장 가능성과 미래 경쟁력이 있는 기회의 땅입니다.”

손 구청장은 임기 동안 ‘하늘을 잇고, 미래를 열고, 사람을 품는 영종구’를 실현해 ‘대한민국 공항경제수도’로 거듭난다는 의지를 밝혔다. 영종의 강점을 최대한 살려 공항·바다, 미래산업·문화가 융합된 모델을 선보이겠다는 포부다.

손 구청장은 “반도체 스태츠칩팩코리아 제3공장 유치 지원, 항공정비(MRO) 클러스터 조성, 바이오 국가산업단지 등을 적극 추진하겠다”며 “양질의 일자리 창출 및 기업 투자가 끊이지 않는 활기찬 자립경제 시스템을 갖출 것”이라고 민선 9기 구정의 주요 밑그림을 내놨다.

신설 영종구의 성공적인 안착 여부에는 조직이 얼마나 전문성을 갖고 체계적으로 움직이느냐에 달려 있다고 판단했다. 이에 안정적인 행정·재정적 기반 마련에 박차를 가한다. 무엇보다 임시청사 운영, 신청사 건립 등에 막대한 재정이 소요되는 점을 고려해 국고 보조와 특별교부세를 챙기는 데 힘쓴다.

생활밀착형 안전 정책인 ‘영종안심24’ 중심의 잠들지 않는 민생 행정을 펼치겠다는 손 구청장은 “명예로운 초대 구청장으로 가장 시급한 현안인 교통·의료 문제를 포함한 숙원사업들을 속도감 있게 풀어나갈 것이다. 소중한 한 표를 행사한 구민들의 선택이 옳았음을 눈에 보이는 결과로 빠르게 증명하겠다”고 강조했다.

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