신기루 "연애 횟수만 60번"

개그우먼 신기루가 자신의 연애 횟수가 60번이라고 주장한다.

13일 오후 9시 30분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 신기루가 출연해 김영희와의 인연과 건강 상태, 연애 경험 등을 공개한다.

13일 오후 9시 30분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 신기루가 출연해 김영희와의 인연과 건강 상태, 연애 경험 등을 공개한다. KBS

신기루와 김영희는 2008년 OBS 1기 코미디언 동기다. 신기루는 신인 시절 김영희에 대해 "당시 김영희는 지금처럼 추진력 있고 리더십이 있었다"라고 말한다.

김영희는 "돈이 없었던 시절이었어도 신기루는 소신이 있었다"라며 "혼내거나 화낸 적 없는 언니인데 한 번 크게 혼난 적이 있었다"라고 밝힌다.

신기루는 이날 "나는 많이 먹는 사람이 아니다"라고 주장하며 체격 때문에 대식가로 오해받았던 경험을 이야기한다.

건강검진 결과도 공개한다. 신기루는 건강 염려증이 있어 몸에 조금만 이상이 생겨도 응급실을 찾는다며 의사들도 쉽게 믿지 못했던 자신의 건강 상태를 밝힌다.

연애 경험에 대해서는 "나는 연애 고수다. 연애 횟수만 60번"이라고 말한다. 김영희가 이를 반박하자 신기루는 "혼자 사랑해도 사랑인 것"이라고 설명한다.

<뉴시스>

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