이채원 양 유족·시민단체 "장윤기 사건, 전면 재조사 해야"

장윤기 사건의 피해자인 고(故) 이채원 양의 유족과 시민단체는 13일 "사건의 실체적 진실을 규명하기 위한 진상 규명이 반드시 이뤄져야 한다"고 밝혔다.



이들은 강간살인 혐의로 기소된 장윤기의 2차 공판이 열린 이날 오전 전남광주 동구 광주지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "수사의 공정성과 객관성에 대한 국민적 신뢰가 흔들리고 있는 만큼 새롭게 드러난 사실들을 바탕으로 철저한 수사 전면 재검토를 촉구한다"며 이같이 말했다.

13일 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원 앞에서 열린 (故)이채원 학생 살인사건 진상규명 및 가해자 장윤기 엄벌촉구 기자회견에서 이양 어머니가 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 "은폐되고 조작된 수사 결과로는 고인의 억울함을 풀지도 사건의 본질도 밝힐 수도 없다"며 "누구를 위해, 무엇을 숨기기 위해 부실 수사를 했는지 책임자들을 가려내고 처벌해야 한다"고 전했다.



또 "소중한 생명을 짓밟고 가정을 무너뜨린 장윤기에게 관용은 없다"며 "사법부는 법정 최고형을 선고해달라"고 강조했다.



기자회견에 참석한 이채원 양의 어머니는 "조작되고 은폐된 수사 결과를 바탕으로 재판이 진행되고 있다면, 그 재판에서 우리 아이의 억울함이 제대로 밝혀질 수 있겠습니까"며 "경찰에게 묻고 싶다. 우리 아이의 억울함보다 조직을 지키는 일이 더 중요했습니까"라고 호소했다.



아울러 "법은 누구에게나 똑같아야 한다. 경찰 가족이라고 달라져서도 안 되고, 평범한 국민이라고 소홀히 다뤄져서도 안 된다"면서 "제기된 의혹들을 성역 없이 조사하고, 결과를 국민과 유가족 앞에 투명하게 설명해 줄 것을 요청한다"고 말했다.



이양의 어머니는 장윤기에 대한 엄벌도 재판부에 촉구했다.



그는 "제대로 수사조차 받지 않은 가해자가 그동안 얼마나 속으로 비웃었을지 생각하면 피가 거꾸로 솟구친다"며 "가족의 삶을 송두리째 무너뜨린 저 악마 같은 자에게, 법이 줄 수 있는 가장 무거운 형벌, 법정 최고형인 사형을 선고해달라"고 요구했다.



장윤기는 이날 오전 광주지법에서 열린 2차 공판에서 '강간 목적의 살인' 인정 여부에 대해 "공소사실을 모두 인정한다"고 밝혔다.



장윤기는 지난 5월 5일 0시 11분께 전남광주 광산구 월계동 한 거리에서 이양을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 구속기소 됐다.

<연합>

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