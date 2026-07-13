‘온열 질환 의심 환자’ 119 출동 4년 새 4배 ↑

최근 4년 사이 여름철 온열 질환 의심 환자와 관련한 119 구급 활동이 4배 급증한 것으로 파악됐다.

13일 소방청에 따르면 여름철 온열 질환 의심 환자 관련 119 출동 건수는 2021년 906건에서 2022년 1153건, 2023년 2436건, 2024년 3164건, 2025년 3709건으로 매년 증가세를 보이고 있다. 병원에 이송한 인원도 2021년 819명에서 2022년 1057명, 2023년 2153명, 2024년 2698명, 2025년 3034명으로 4년 만에 3.7배 증가했다.

폭염 관련 119 구급 수요는 7~8월에 집중된다. 지난해의 경우 7월 출동 건수가 2080건, 병원 이송 인원은 1683명에 달했다. 지난해 8월에도 각 1049건, 848명을 기록했다.

소방청은 올해 5월15일부터 일찌감치 전국 구급차 1600여대와 구급대원 1만4000여명을 중심으로 119 구급대 폭염 대응 체계를 운영 중이다. 얼음 조끼와 얼음 팩, 생리 식염수, 정맥주사 세트 등 필요한 물품을 갖춰 현장 응급처치에 활용한다. 이를 통해 환자의 상태 악화를 최소화하고 신속한 회복을 돕는 데 주력하고 있다.

소방청은 “온열 질환 의심 환자 발생에 대비해 전국 119 구급대의 출동 태세를 유지하고, 현장에서 신속하고 적극적인 응급처치가 이뤄질 수 있게 대응 체계를 철저히 관리하겠다”면서 국민들에게 무더운 시간대엔 야외 활동을 줄이는 등 폭염 예방 수칙을 지켜 줄 것을 당부했다.

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