반도체주 또 휘청…SK하이닉스 8%·삼성전자 4% 급락

SK하이닉스[000660]와 삼성전자[005930]가 13일 장 중 8%와 4%대의 급락을 나타내고 있다.



이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 오전 10시 42분 현재 전장보다 8.17% 급락한 200만2천원에 거래되고 있다.

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다.

3.07% 내린 211만3천원으로 출발한 SK하이닉스는 한때 8.94% 내린 198만5천원까지 추락해 200만원선 아래로 밀리기도 했다.



같은 시각 삼성전자는 전장보다 4.04% 내린 27만3천500원에 매매 중이다.



삼성전자 역시 한때 5.26% 내린 27만원까지 내리며 낙폭을 키우는 흐름을 보인다.



지난주 마지막 거래일인 10일 뉴욕증시 3대 주가지수는 동반 강세로 마감했다.



다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 각각 0.29%, 0.42% 올랐고, 나스닥 종합지수도 0.29% 상승했다.



특히 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성한 SK하이닉스는 공모가 대비 13% 오른 168.49달러에 마감, 지난주 국내 본주 마감가(218만원) 대비 15.78% 높은 가격에 장을 종료했다.



하지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 주말 사이 이란과의 휴전 종료를 공식 선언했고, 이란은 글로벌 에너지 공급의 관문인 호르무즈 해협을 봉쇄했다. 한국시간으로 이날 오전 6시부터는 미군 중부사령부가 이란을 상대로 추가 공습을 개시했다고 밝히면서 국제유가가 급등세를 보였다.



이밖에 SK하이닉스의 경우 일부 외국계 기관이 'ADR 매수, 본주 공매도'를 주장한 것도 단기적으로 투자심리에 악영향을 미쳤을 수 있어 보인다.



한편, 이 시각 현재 유가증권시장에서는 개인이 홀로 8천306억원을 순매수 중인 가운데 외국인과 기관은 각각 4천147억원과 4천415억원을 순매도하고 있다.



삼성전자와 SK하이닉스 등이 속한 코스피 전기·전자 업종에서도 개인은 홀로 1조1천267억원 매수 우위를 기록 중이며, 외국인과 기관은 4천750억원과 6천827억원 매도 우위다.

<연합>

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