동해서 경비 임무 중 실종된 해군 일병, 숨진 채 발견

동해 경비 임무 중 실종된 해군 1함대 소속 A 일병의 시신이 실종 이튿날 새벽 동해상에서 발견됐다.
해군은 13일 “오전 5시 58분쯤 강원도 거진 동방 52㎞ 해상에서 수색 중이던 고속정이 실종된 병사를 발견했다”며 “오전 6시 43분쯤 호위함 고속단정(RIB)을 이용해 시신을 수습했다”고 밝혔다.
A 일병은 발견 당시 구명조끼를 착용하지 않은 체육복 차림이었던 것으로 알려졌다.
수습된 시신은 다른 호위함으로 옮겨진 뒤, 이날 오전 8시쯤 해군 동해기지(1함대사령부)로 입항했다.
민간 경찰과 군 수사기관이 합동으로 정확한 사고 경위와 사망 원인을 조사 중이다.
A 일병은 12일 오전 강원도 고성군 거진읍 동방 50여㎞ 해상에서 호위함에 탑승해 경비 작전을 수행하던 중 실종됐다.
해군은 이날 오전 7시 45분쯤 실종 사실을 인지하고 오전 8시 30분쯤부터 본격적인 수색에 나섰다.
A 일병이 마지막으로 목격된 시각은 12일 새벽 0~2시 사이로, 함정 당직자에게 목격된 것으로 알려졌다.
해군은 실종 추정 위치가 북방한계선(NLL) 인근 해상인 점을 고려해 국제상선공통망을 통해 북한 측에 “우리 국민이 해상에서 실종돼 수색하고 있다”고 통보하는 등 북측 수역 표류 가능성에도 대비했다.
함정 10여 척과 항공기 여러 대를 동원하고 해양경찰청과 함께 야간 수색까지 벌였으나, A 일병은 끝내 사망한 채 발견됐다.
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