'반도체가 다 했다' 7월 초 수출 역대 최대…무역수지 64억불 흑자

지난 1∼10일 수출액이 300억달러에 육박하며 동기간 역대 최대 실적을 기록했다.

13일 관세청의 ‘1∼10일 수출입 현황’에 따르면 이 기간 수출은 298억달러로 지난해 같은 기간의 104억5000만달러보다 53.9% 증가했다. 직전 최대치인 6월1∼10일(286억달러)의 기록을 넘어섰다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

수출을 견인한 것은 반도체로 전년 대비 193% 증가한 112억700만달러로 집계됐다. 반도체 역시 동기간 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 수출에서 반도체가 차지한 비중은 37.6%로 전년 대비 17.8%포인트 높아졌다.

승용차 수출은 19억달러로 전년 대비 5.7% 늘었다. 동기간 기준 최대 실적인 2023년 11월(20억달러) 이후 32개월만에 가장 높은 실적이다. 선박 수출은 75.1% 증가한 15억달러를 기록했다.

컴퓨터 주변기기 수출은 208.1% 급증했고, 무선통신기기도 92.4% 늘었다. 석유제품과 철강제품은 각각 22.7%, 12.9% 증가했다.

국가별 수출 규모는 중국이 88.7%, 베트남은 92.8% 증가했다. 미국은 43.2%, 유럽연합 28.9%, 대만49.7%, 홍콩 196.8% 증가하며 호조를 보였다.

수입은 전년 대비 17.4% 늘어난 234억8000만달러로 집계됐다. 반도체가 49.6%, 원유 19.0%, 가스 24.8%, 기계류 7.8%, 반도체 제조 장비 49.5% 늘었다. 원유·가스·석탄 등 에너지 수입액은 지난해 같은 기간보다 23.4% 증가했다.

국가별 수입은 중국이 25.1%, 미국 4.7%, 일본 7.6%, 대만 57.6% 증가했지만, 유럽연합은 4.4% 감소했다.

수출 증가 폭이 수입을 크게 웃돌면서 무역수지는 64억달러 흑자를 기록했다.

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