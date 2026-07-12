北·中 정상 축전 교환… “전략적 관계 발전”

북·중 우호협력 및 상호원조조약 체결 65주년 기념일을 맞아 북한과 중국이 협력관계 강화 의지를 다졌다.



김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석은 11일 서로 축전을 주고받았다.

북한 박태성 내각 총리가 리창 중국 국무원총리와 중국 베이징의 인민대회당에서 지난 11일 회담을 가졌다. 노동신문·뉴스1

김 위원장은 시 주석에게 보낸 축전에서 “훌륭한 역사와 전통을 주추로 하는 조중(북중) 친선을 새로운 높이로 인도하여 가장 강력하고 전략적인 사회주의 국가 간 관계의 본보기로 발전시켜 나갈 용의가 있다”고 밝혔다고 조선중앙통신이 보도했다. 시 주석은 축전에서 “전략적 의사소통을 더욱 긴밀히 하면서, 두 나라 관계 발전 방향을 확고히 틀어쥐고 쌍방의 친선협조가 두 나라 인민에게 보다 훌륭한 복리를 가져다주도록 인도하며 지역의 평화와 발전을 추동하는 데 적극 기여할 용의가 있다”고 강조했다.



북·중 우호조약은 1961년 7월11일 김일성 당시 북한 내각 수상과 저우언라이 중국 총리가 베이징에서 서명했다. 한쪽이 외부의 무력 침공을 받을 경우 다른 한쪽이 군사적으로 지원하도록 하는 ‘자동 군사개입’ 조항을 담고 있어 북·중 관계의 핵심 기반으로 평가된다.



65주년 기념연회는 전날 베이징에서 열렸다. 이 자리에는 중국공산당 서열 5위 차이치 중앙서기처 서기와 박태성 북한 내각 총리 등이 참석했다. 차이 서기는 연설에서 “양국 최고지도자의 전략적 지도 아래 중·조 관계가 새로운 역사적 시기에 들어섰다”고 의미를 부여했다. 이에 박 총리는 “각 분야 협력을 확대해 조·중 우호협력 관계의 새 장을 함께 써 나가자”고 화답했다.



박 총리는 지난 10일 베이징에 도착해 시 주석을 접견하고, 11일에는 리창 국무원 총리와 회담한 뒤 12일 북한으로 돌아갔다. 그는 방중 기간 중국 인민영웅기념비에 화환을 올렸는데, 북한 고위급 인사가 중국 인민영웅기념비에 헌화한 것은 2019년 8월 김수길 북한군 총정치국장 등 북한 군사 대표단 이후 7년 만으로 알려졌다.



리룡남 주중 북한대사는 전통적 우호 관계를 강조하는 글을 중국공산당 기관지 인민일보에 기고했다. 리 대사는 11일 ‘조·중 전통 우정의 굳건한 초석’이라는 제목의 글에서 “조·중 우정은 양당과 양국 인민의 전략적 선택이며 공동의 소중한 재산”이라며 “복잡한 국제정세와 불안정한 지역 안보 상황이 조약의 성격과 의미를 더욱 부각하고 있다”고 언급했다.

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