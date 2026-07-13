서부산스마트밸리에 ‘문화’가 흐른다

우리나라 근대화시기 중추적인 역할을 수행했던 부산지역 노후 산업단지에 약 900억원이 투입된다. 문화와 디지털, 청년의 활력을 더해 대한민국 산업단지 혁신의 대표 모델로 육성하겠다는 취지다.



부산시는 산업통상부·문화체육관광부·국토교통부 공동 주관 ‘2026년 문화선도산단 공모’에 서부산스마트밸리가 최종 선정됐다고 12일 밝혔다. 이번 사업은 부산지역 최초 산업단지이자 서부산 제조산업의 중심이었던 서부산스마트밸리(옛 신평·장림산단)가 획일적인 공단 이미지를 벗고, 문화·예술·청년의 활력이 결합된 미래형 복합 공간으로 재도약하는 사업이다.



사업은 청년과 문화, 산업 혁신을 유기적으로 결합한 7개 테마로 추진된다. 시는 청년 디자인 리빙랩과 브랜딩 사업을 통해 산업단지의 정체성을 새롭게 정립한다. 청년이 직접 참여하는 수요자 중심 방식으로 발전 전략과 특화 프로그램을 발굴하고, 통합 브랜드를 구축해 산업단지의 경쟁력을 높일 계획이다. 산업단지의 역사와 미래 산업, 근로자 복지를 아우르는 복합문화 랜드마크도 조성된다.



노후 산업단지 환경은 아름다운 거리 플러스 사업을 통해 특화 거리를 조성하고, 공장 내 낙후된 공용시설을 정비해 청년 친화적인 근무환경을 구축한다. 또 부네치아 일원에 ‘문화가 있는 날’ 행사가 정례화돼 K팝 공연과 드론쇼, 낙화놀이, 미식 축제 등 다양한 콘텐츠를 운영한다.

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