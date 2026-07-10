동행복권, 연금복권720+ 참관 행사 ‘720 Day’ 개최

지난 7월 9일 서울 상암 MBC에서 열린 ‘720 Day’ 현장에서 참관인들이 추첨 준비 과정에 참여하고 있다.

복권수탁사업자 동행복권(대표 홍덕기)은 7월 9일 서울 상암 MBC에서 개최한 연금복권720+ 대국민 참관 행사 ‘720 Day’를 마쳤다고 밝혔다.

‘720 Day’는 연금복권 추첨의 전 과정을 공개해 복권 추첨의 공정성과 투명성을 알리고, 연금복권과 복권기금에 대한 이해를 높이기 위해 마련된 행사다. 2023년 처음 시작돼 올해로 4회째를 맞았으며, 올해는 복권기금의 사회적 가치를 이해할 수 있는 참여형 프로그램을 함께 마련했다.

행사는 1부 ‘복권기금 골든벨 – 따뜻한 동행’과 2부 ‘추첨 공개 생방송 참관’으로 진행됐다. 사전 모집을 통해 선정된 참관인 80명과 복권기금 지원사업 수혜기관 관계자들이 함께했으며, 전 과정은 MBC 로또와 연금복권 방송 유튜브 채널 ‘알아볼권리’에서 생중계돼 온라인에서도 시청할 수 있도록 했다. 행사 종료 후에도 유튜브 채널 ‘알아볼권리’에서 복권기금 골든벨과 추첨 생방송을 다시 시청할 수 있다.

1부에서는 복권과 복권기금을 주제로 한 참여형 퀴즈 프로그램인 ‘복권기금 골든벨’이 진행됐다. 참가자들은 주거복지, 장학사업, 문화예술 지원 등 복권기금 지원사업과 관련된 다양한 문제를 풀며, 복권기금이 우리 사회에 기여하는 역할을 살펴봤다.

이어 한국보훈복지의료공단, 한국장학재단, 한국건강가정진흥원, 한국토지주택공사(LH), 영화진흥위원회, 한국산림복지진흥원 등 복권기금 지원사업 기관 관계자들이 사업 성과와 수혜 사례를 소개하며 복권기금의 사회적 가치를 소개했다.

2부에서는 연금복권720+ 추첨방송이 진행되는 스튜디오에서 추첨기 점검, 추첨볼 선정, 리허설 등 추첨 전 준비 과정을 공개했다. 이어진 생방송에서는 참관인들이 추첨 전 과정을 직접 지켜보며 추첨의 공정성과 신뢰성을 확인하는 시간을 가졌다.

이와 함께 상암 MBC 경영센터 1층에는 복권기금 전시관을 운영해 복권기금 지원사업의 성과를 소개하고 다양한 체험 및 경품 이벤트를 진행해 방문객들의 참여를 유도했다.

동행복권 홍덕기 대표는 “이번 ‘720 Day’는 국민이 직접 연금복권 추첨 과정을 확인하고, 복권기금이 우리 사회 곳곳에서 어떻게 사용되는지 함께 살펴볼 수 있는 자리였다”며 “앞으로도 복권 추첨의 공정성과 신뢰성을 높이는 한편, 복권기금의 공익적 가치를 국민에게 보다 쉽고 친근하게 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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