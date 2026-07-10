경찰청장 대행 “장윤기사건 유족에 깊이 사죄…관계자 최대한 엄벌할 것”

유재성 경찰청장 직무대행이 10일 부실수사, 유착 의혹 등이 불거진 ‘장윤기 사건’과 관련해 “법과 제도가 허용하는 범위에서 (책임자들을) 최대한 엄벌하겠다”고 말했다.

'장윤기 사건'을 둘러싼 경찰 부실수사 및 유착 논란이 커지자 미국 출장 중 조기귀국한 유재성 경찰청장 직무대행이 10일 서울 서대문구 경찰청에서 경찰 수사 신뢰제고를 위한 쇄신 방안 등을 논의하는 경찰 지휘부 화상회의에서 발언하고 있다.연합뉴스

유 직무대행은 이날 오전 전국 경찰 지휘부 화상회의를 열고 “장윤기 사건과 관련해 당시 경찰서 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속되는 참담한 일이 발생했다”며 이렇게 말했다.

유 직무대행은 “국민께서 주시는 우려와 질책을 엄중하게 인식하고 있다”며 “이번 일로 유가족 여러분께 또다시 씻기 힘든 상처를 드리게 된 점 깊이 사죄드린다. 국민 여러분께도 실망을 끼쳐드려 매우 송구스럽게 생각한다”고 밝혔다.

유 직무대행은 “이번 사건에서 제기된 모든 사안에 대해 한 점 의혹 없이 신속하고 철저히 수사하겠다”며 “수사와 감찰 조사를 통해 책임 있는 관계자들은 법과 제도가 허용하는 범위에서 최대한 엄벌하겠다”고 말했다.

그러면서 그는 전날 발표한 ‘경찰 수사 쇄신 태스크포스(TF)’와 국가수사본부장 직속 내부비리수사대 신설 계획을 구체화했다.

유 직무대행은 “경찰청에 경찰 수사 쇄신TF를 구성해 외부 전문가와 함께 경찰 수사 제도 전반을 살펴보고 개선대책을 마련하겠다”며 “즉시 국가수사본부장 직속으로 내부비리수사대를 신설해 전국 경찰 수사의 비위나 부패행위는 더욱 철저히 수사하고 단호히 조치하겠다”고 말했다.

유 직무대행은 또 “경찰 수사 과정에서 피해자의 목소리를 더욱 귀담아듣고, 시민들이 참여하는 민주적 통제를 확고히 하겠다”며 “경찰 수사가 한층 충실하고 공정하게 이뤄지도록 절차적으로 미비한 부분을 보완하고 제도적 개선책도 촘촘히 설계해 조만간 국민께 보고드리겠다”고 밝혔다.

그는 “경찰은 오로지 국민만을 바라보고, 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 경찰 수사를 혁신하겠다”며 “경찰의 수사권은 국민께서 위임해주신 것임을 경찰 모든 구성원이 마음에 새기고, 주어진 책임을 다하겠다”고 강조했다.

앞서 유 직무대행은 당초 11일까지 유엔(UN) 경찰청장 회의 참석을 위해 미국 출장길에 올랐으나, 장윤기 사건 부실 수사 의혹에 대한 국민적 우려가 커지자 일부 일정을 취소하고 이날 오전 4시20분께 인천국제공항을 통해 조기 귀국했다.

그는 입국 직후 취재진과 만나 “국외 출장 일정 중에 조기에 귀국했다”며 “이번 사안의 엄중함을 인식하고 있다”고 말했다. 보완수사권 존폐 논의에 대해서는 "국회에서 충분한 논의를 거쳐 입법·정책적으로 결정되리라 생각한다”며 “논의 과정에서 경찰에서도 필요한 의견을 제시하겠다”고 답했다．

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