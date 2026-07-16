50억 아파트 떠나는 이지혜, ‘365일 공장’처럼 일할 수밖에 없었던 이유

서울 압구정의 50억원대 대형 한강뷰 아파트. 누군가에게는 부의 상징일 그곳을 뒤로하고 이지혜는 새로운 거처로 떠날 채비를 마쳤다. 대중은 화려한 이사에 주목하지만 당사자가 담담하게 꺼내놓는 것은 과시가 아닌 생존을 향한 고백이다. 스스로를 ‘365일 멈추지 않는 공장’이라 명명하며 달려온 21년의 시간은 그녀가 워킹맘이라는 이름으로 견뎌낸 단단한 삶의 전제 조건이자 생활인으로서의 치열한 증명이다.

조명이 사라진 자리, 그녀는 매일 아침 자신과 마주하며 다짐했던 일상의 무게를 짊어지고 있다. 우먼센스 제공

이지혜의 여정은 1998년 혼성그룹 샵으로 거슬러 올라간다. 국립국악고등학교 재학 시절 자퇴를 결심했던 소녀는 호주 유학을 거쳐 연습생으로 발탁되었으나 그 과정은 순탄치 않았다. 트로트 가수가 될 뻔했던 위기에서 제작자 이상민을 붙들고 “댄스음악이 하고 싶다”고 절규했던 절박함은 그녀를 지탱해 온 본능적인 돌파력이었다. 그룹 해체와 솔로 전향, 예능인으로의 변신을 거치며 그녀는 단 한 번도 흐름에 안주하지 않았다. 무대 위 1분이 얼마나 허무하게 사라질 수 있는지 알았기에, 다음 방송을 위해 자신의 모든 시간을 도구화했다.

그녀의 ‘공장 돌리듯 일한다’는 말은 과장이 아니다. 유쾌한 입담 뒤에는 10시간씩 춤을 추며 단련했던 승부사적 기질이 숨어 있다. 사람들은 그녀를 편안한 예능인으로 기억하지만 그녀는 대한민국 가요계 최고의 실력파 작곡가 조영수의 프로젝트 앨범에 단골 보컬로 섭외될 만큼 현역 최상위권의 기량을 갖춘 보컬리스트다. 방송 출연, 유튜브 운영, 그리고 육아까지. 그녀가 하루를 쪼개 쓰는 방식은 가족을 지키기 위한 노동의 총합이다. 웃음기 어린 예능의 이면에는 철저한 시장 분석과 땀방울이 존재한다. 그녀에게 일은 자아실현의 수단을 넘어 가족의 안위를 책임지는 실질적인 담보물이다.

웃음 뒤에 숨겨진 것은 대본이 아닌, 스스로 단련해온 프로페셔널한 규율과 땀의 기록이다. 이지혜 유튜브채널 ‘밉지않은 관종언니’ 화면 캡처

이지혜에게 집은 반복적인 노동으로 구축한 안식처다. 2017년 가정을 꾸린 이후 그녀의 모든 경제적 활동은 가족이라는 목표로 수렴된다. 압구정 50억원대 아파트를 떠나는 행보를 두고 상급지 이동이라는 추측이 나오지만 이는 아이들의 성장 환경에 맞춘 실용적인 선택이다. 가구 배치와 동선을 고민하는 것은 심미적 욕구가 아닌, 두 딸이 보낼 시간과 가족이 마주할 공간을 물리적으로 설계하는 과정이다. 이는 21년간 방송 현장에서 체득한 빈틈없는 계획과 실행의 결과값이자 이정표다.

가족의 온기를 층층이 쌓아 올리는, 치밀하게 설계된 새로운 보금자리. 이지혜 SNS

그녀의 삶에서 주목할 대목은 성공의 크기가 아니라 성실의 질감이다. 1990년대 아이돌이 2020년대 유튜브 생태계에서 롱런하는 것은 우연이 아니다. 대본 밖의 생존 현장, 녹화 없는 날에도 콘텐츠를 고민하는 습관, 흔들리지 않기 위해 견뎌낸 성취의 무게. 이러한 생의 문법들이 지금의 이지혜라는 브랜드를 완성했다. 대중이 그녀를 미워할 수 없는 이유도 여기에 있다. 화려한 이력을 자랑하는 대신 현실의 고단함을 숨김없이 드러내며 시청자와 동료애를 쌓아왔기 때문이다. 육아의 고충과 일 사이의 갈등을 페이소스로 승화하며, 그녀는 거리감 있는 스타에서 가까운 언니로 스스로의 체급을 바꾸었다.

근면의 궤적을 증명해온 21년, 그녀는 또 다른 챕터를 향해 묵묵히 걸음을 옮긴다. 이지혜 SNS

이지혜는 이제 새로운 집에서 더 큰 꿈을 꾼다. 딸의 책장을 배치하며 들떠 있는 얼굴은 영락없는 엄마의 표정이다. 스포트라이트가 사라진 사적인 공간에서 가족을 위해 짐을 싸는 그녀의 모습에는 연륜이 짙게 배어 있다. 그녀가 새 보금자리로 짊어지고 가는 것은 단순한 가구가 아니다. 영광과 좌절을 거름 삼아 스스로 일궈낸, 누구도 대신할 수 없는 ‘이지혜식 성장 공식’이다.

그녀의 하루는 어제보다 더 정교한 체계 속에서 완결된다. 50억원대 아파트를 떠나는 선택은 다음 챕터를 쓰기 위한 전략적 포석이다. 겉치레가 아닌 성실함으로 운이 아닌 실력으로 자신의 삶을 확장해온 그녀의 여정은 이제 막 중반부를 넘어섰다. 이 기록은 단편적인 연예인의 이사기가 아니라 자신에게 주어진 매일을 투혼이라는 무기로 돌파해온 한 인간의 현재 진행형 성장 보고서다.

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