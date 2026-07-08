李 대통령 “주가조작은 금감원·경찰·검찰 3중 그물에 반드시 걸린다”

이재명 대통령이 주가조작 등 자본시장 불공정거래에 대한 엄정 대응을 재차 강조했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 8일 튀르키예·몽골 순방 중 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 “자본시장 공정성은 포기할 수 없는 가치”라며 “주가조작은 금감원·경찰·검찰의 3중 그물에 반드시 걸린다”고 적었다.

이와 함께 이 대통령은 금융감독원 자본시장 특별사법경찰(특사경)이 매일경제TV 소속 직원 등의 선행매매 혐의를 포착하고 압수수색에 나섰다는 내용의 기사를 공유했다. 게시물에는 ‘#주가조작_패가망신’이라는 해시태그도 달았다.

금감원 특사경은 매일경제TV 소속 직원 등이 업무 과정에서 취득한 미공개 호재성 정보를 이용해 특정 주식을 미리 사들인 뒤 방송 이후 주가가 오르면 되팔아 부당이득을 챙긴 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 이번 사건은 금감원 특사경이 증권선물위원회의 고발·통보 절차 없이 자체 수사에 착수한 첫 인지수사 사례다.

이 대통령은 그동안 한국 주식시장 정상화를 위해 시장에 대한 불신을 해소하고 투명성을 높여야 한다며 “주가조작이나 부정거래를 하면 패가망신한다는 것을 확실히 해야 한다”고 강조해왔다.

한편 이 대통령은 지난 7일(현지시간)부터 오는 11일까지 3박5일 일정으로 튀르키예와 몽골을 순방 중이다.

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