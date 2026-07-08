행안부-신한금융그룹, 사회연대경제 활성화 위한 업무협약 체결

행정안전부와 신한금융그룹이 ‘사회연대경제’ 활성화를 위해 손을 맞잡았다.

행안부는 8일 윤호중 장관과 진옥동 신한금융그룹 회장이 사회연대경제 혁신 모델 현장인 대구 동구 안심마을에서 만나 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다. 이 마을에선 주민들이 시민햇빛발전소, 협동조합 등을 통해 교육, 돌봄 등 필요한 서비스를 운영하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)과 진옥동 신한금융그룹 회장이 8일 대구 동구에 위치한 사회적 기업인 식스에프 율하점에서 사회연대경제 혁신 모델 발굴 및 확산을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 행안부 제공

행안부와 신한금융그룹은 이날 사회연대경제 조직의 지속 가능한 성장을 지원하고 지역의 혁신 모델을 전국으로 확산하기 위해 협력하기로 했다. 행안부는 올해 지역사회와 사회연대경제 조직이 지역 문제를 함께 해결하는 ‘사회연대경제 혁신 모델 발굴·확산 사업’을 추진 중이다. 신한금융그룹은 ‘사회연대경제 임팩트업 프로젝트’를 통해 3년간 20억원씩 총 60억원을 지원한다.

윤호중 장관은 “신한금융그룹과의 업무협약은 민관이 함께 사회연대경제 생태계를 키워 나가는 의미 있는 출발점이 될 것”이라며 “앞으로도 민간과의 협력을 더 확대해 사회연대경제 혁신 모델을 전국으로 확산하고, 주민들이 일상에서 지역 활력을 직접 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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