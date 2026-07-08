李대통령 “노르웨이 월드컵 8강 축하…韓과 깊은 관계 발전하길”

이재명 대통령은 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 나토(NATO·북대서양조약기구) 정상회의를 계기로 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 양자회담을 가졌다.

이재명 대통령이 8일(현지 시간) 튀르키예 앙카라의 한 호텔에서 열린 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 한-노르웨이 정상회담에서 노르웨이 월드컵 응원 관련 발언을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 스퇴르 총리와 36분간 가진 회담에서 국제 정세와 양국 관계 발전 방안, 경제·산업·국방 협력 등에 대해 의견을 교환했다.

이 대통령은 “현재 국제 정세가 매우 불안정한 상태”라며 “국가 단위에서 이 위기를 극복하기에는 제한적일 수밖에 없는 만큼 국가 간 협력과 교류가 더욱 중요하다”고 말했다. 그러면서 “대한민국과 노르웨이는 경제, 산업, 문화, 국방 영역에서 큰 도움을 받는 깊은 관계로 발전하고 있다”며 “양자 회담에서 우리가 앞으로 어떤 분야에서 어떤 관계를 더 깊게 만들어갈 수 있을지 정말 깊이 있게 논의했으면 좋겠다”고 덧붙였다.

스퇴르 총리도 “지난해 G20 정상회의를 계기로 뵙고 다시 만나게 됐다”며 친근감을 표했다. 이어 “작년 만찬 때 대통령님과 양국 관계에 대해 많은 대화를 나눴던 좋은 기억이 나는데, 그 이후 노르웨이와 한국 간 잠재성에서 많은 발전이 있었다”고 말했다.

이어 “양국 국방 분야에서 중요한 결정이 있었는데 전략 파트너십 발전을 위해 좋은 결정이었다”며 “안보 교역 기술 분야에서 (양국이 앞으로) 계속 나아가고 있다”고 했다. 이는 한화에어로스페이스가 올초 노르웨이에 천무와 유도 미사일 등 총 9억2200만달러(1조3000억원) 규모의 풀패키지 공급 계약을 체결한 것 등을 거론한 것으로 보인다.

이 대통령은 회담에 앞서 스퇴르 총리에게 “축하의 말씀을 드려야 할 것 같다. 월드컵 8강에도 가시고, 잠수함 선정도 되시고”라며 인사를 건넸다. 노르웨이는 지난 6일 16강에서 브라질을 2대1로 꺾고 8강에 진출했다.

이에 스퇴르 총리는 “다방면 성과인데 국가 차원에서 성과를 내고 기쁘고, 1998년 이후에 높은 월드컵 성적을 낸 것은 처음인데 브라질에 승리한 것 또한 매우 기쁘다고 생각한다”면서 “토요일에 영국과 경기가 있는데 어떻게 될지 지켜봐야 하는데 잘 될 거라고 믿는다. 좋은 선수들이 많지만, 팀으로 잘 선전하고 있다”고 답했다.

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