농협중앙회 “고강도 쇄신 16개 과제 실행”

농협중앙회가 조직 운영의 투명성과 책임경영 강화를 위한 쇄신 로드맵을 가동한다. 농가의 생산·유통비 등 경영부담을 덜어주기 위해 2200억원을 투입하고, 고령농 돌봄사업을 확대해 현장 지원 역량도 강화한다.



농협은 이러한 내용을 골자로 한 ‘농협 대전환’ 방안을 수립하고 전사적인 실행에 돌입한다고 8일 밝혔다. 이번 방안은 ‘농협개혁위원회’가 권고한 개혁과제를 조기에 실행하고, 농업인·조합원 중심의 지원조직으로 거듭나기 위해 총 16개 세부과제를 담았다.



먼저 감사조직의 독립성을 높여 투명한 지배구조를 확립하고, 퇴직자 재취업 제한 등 인사 혁신을 추진한다. 외부위원 중심의 범농협 준법감시위원회를 설치해 윤리경영을 강화할 계획이다. 적자 계열사의 체질 개선도 병행한다.



농업인 지원 역량을 높이기 위해 2200억원 규모의 경영안정 프로젝트 ‘힘내라! 우리 농업’을 추진, 생산·유통비와 금융 부담을 줄여줄 예정이다.



청년농업인 영농 정착 단계별 지원체계를 구축하고 농촌지역 고령농업인 돌봄사업을 확대하는 등 중앙회 기능을 농업인·조합원과 농축협 중심으로 재편해 현장 지원 역량을 강화할 방침이다.



취약계층에 대한 포용금융의 일환으로 총 8876억원 규모의 장기 연체채권 소각·감면을 실시하고, 전북권에 지역 특화사업과 연계한 금융지원 거점인 ‘NH금융허브’를 올해 3분기 설치한다. 이와 함께 스마트 농산물산지유통센터(APC)와 인공지능(AI) 도축로봇 등 첨단기술을 농업 현장에 접목하고, 농축산물 판매 역량을 강화해 경제사업 활성화에도 속도를 낼 예정이다.



농협 관계자는 “16개 실천과제를 속도감 있게 추진해 농업·농촌 발전을 선도하는 농협으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

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