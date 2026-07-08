‘무패 격돌’ PBA 하나카드·하림, 나란히 3연승…제대로 불붙은 ‘선두 전쟁’

프로당구협회(PBA·총재 윤영달) 하나카드와 하림이 나란히 개막 3연승을 질주하며 팀리그 초반 판도를 주도했다. 두 팀은 8일 맞대결을 통해 연승 행진을 이어갈 단 하나의 팀을 가리게 됐다.

하나카드 한슬기 선수. 프로당구협회(PBA) 제공

에스와이 한지은 선수. 프로당구협회(PBA) 제공

하나카드와 하림은 7일 경기도 광명시 광명시민체육관에서 열린 ‘PBA 팀리그 광명시 투어 2026∼2027’ 대회 3일 차 경기에서 각각 하이원리조트와 웰컴저축은행을 세트스코어 4-3으로 제압했다. 두 팀 모두 풀세트 접전 끝에 승리를 낚으며 나란히 3연승을 완성했다.

가장 먼저 웃은 것은 하나카드였다. 승부는 마지막 7세트에서 갈렸다. 이적생 한지승이 하이원리조트 주장 이충복을 상대로 압도적인 경기력을 선보이며 5이닝 만에 11-0 완승을 거뒀다. 이충복은 끝내 한 점도 올리지 못했고, 한지승은 이적 후 결정적인 승부처에서 해결사 역할을 해냈다.

하림도 마지막 집중력이 빛났다. 7세트에 나선 응우옌프엉린(베트남)은 김종원을 상대로 뱅크샷 3개를 성공시키는 등 단 2이닝 만에 11-2로 승부를 끝내며 팀 승리를 확정했다.

개막 3연승을 달린 하나카드는 승점 8을 기록하며 단독 선두로 올라섰다. 하림은 승점 6으로 2위 우리금융캐피탈(2승 1패·승점 7)을 바짝 추격하며 3위에 자리했다.

하림 김영원 선수. 프로당구협회(PBA) 제공

하나카드 한지승 선수. 프로당구협회(PBA) 제공

개막 3연승을 달린 하나카드와 하림은 8일 오후 3시 맞대결을 벌인다. 두 팀 모두 무패 행진을 이어온 만큼 초반 선두 판도를 좌우할 최대 승부로 꼽힌다.

반면 휴온스는 크라운해태에 세트스코어 0-4로 완패하며 개막 3연패에 빠졌다. 승점도 단 1점도 얻지 못해 최하위에 머물렀다.

대회 4일 차인 8일에는 오후 12시 우리금융캐피탈-하이원리조트 경기를 시작으로 오후 3시 에스와이-크라운해태와 하림-하나카드가 동시에 열린다. 이어 오후 6시 휴온스-웰컴저축은행, 오후 9시 브레이커스-NH농협카드의 경기가 펼쳐진다.

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