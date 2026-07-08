“7부작이라니 정말 기쁘다”…임영웅 ‘산골총각 영웅’ 1회 연장에 누리꾼 환호

임영웅의 시골 힐링 예능 프로그램 ‘산골총각 영웅’이 시청자 성원에 힘입어 1회 연장을 확정하면서 누리꾼들이 남은 회차를 향한 기대감을 드러내고 있다.

‘산골총각 영웅’ 공식 포스터. SBS ‘산골총각 영웅’ 공식 홈페이지 캡처

SBS 제작진은 8일 “시청자분들께서 보내주신 뜨거운 성원 덕분에 1회 연장할 수 있었다”며 “남은 회차 동안 산골에서 펼쳐지는 다양한 에피소드들을 밀도 있게 담아낼 예정이니 마지막까지 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

‘산골총각 영웅’은 당초 6부작으로 기획됐지만 이번 1회 연장으로 총 7부작으로 방송된다.

누리꾼들은 ‘산골총각 영웅’ 1회 연장 소식을 반기면서 다음 회차를 향한 기대감도 드러내고 있다. 온라인에서는 “7부작 연장 확정이라니 정말 기쁘다”며 “산골 모습이 참 정겨워 보였는데 앞으로 또 어떤 에피소드가 펼쳐질지 기대된다”, “다음 주 언제 오나”, “새식구들 텐션이 하늘을 찌르는데 어서 4화를 부탁한다” 등의 반응이 이어졌다.

‘산골총각 영웅’은 임영웅의 첫 단독 리얼리티 예능으로, 방송 이후 시청률과 화제성을 모두 잡으며 흥행을 이어가고 있다.

‘2049 시청률’에서는 3주 연속 화요 예능 1위에 올랐으며, 분당 최고 시청률 6.5%를 기록하기도 했다. 닐슨코리아 기준 시청률은 3회 연속 4%대를 기록하며 화제성을 유지 중이다. 넷플릭스 ‘오늘 대한민국 톱 10’ 시리즈 최고 4위에 오르며 온라인동영상서비스(OTT)에서도 존재감을 드러냈다.

7일 공개된 ‘산골총각 영웅’ 4회 예고편에서 로이킴이 폭포 입수 후 임영웅에게 포옹을 요구하고 있다. 유튜브 채널 ‘SBS Entertainment’ 캡처

오는 14일에는 허경환과 곽범, 넉살, 로이킴과 함께하는 예측불허의 산골 라이프가 그려질 예정이다.

4회 예고편 영상에는 폭포 입수와 더불어 한우 60만원 결제를 두고 게임으로 치열한 내기를 펼치는 장면이 나와 기대감을 높였다. 임영웅의 노래와 더불어 로이킴과 펼치는 듀엣 무대, 넉살의 랩도 ‘산골총각 영웅’만의 시청 포인트다.

‘산골총각 영웅’ 4회는 오는 14일 오후 9시 SBS에서 방송되며, 본방송 이후 넷플릭스를 통해서도 시청할 수 있다.

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