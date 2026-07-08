조경태, 장동혁 징계요청서 제출…"윤리위, 제명·출당조치해야"

국민의힘 조경태 의원은 8일 장동혁 대표에 대한 징계요청서를 중앙당 윤리위원회에 제출했다며 윤리위가 장 대표를 제명·출당 조치해야 한다고 주장했다.



국민의힘 최다선(6선)인 조 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "당이 직면한 위기는 단순한 선거 패배가 아니다. 선거에서 패배하고도 책임지지 않는 지도부와 바른 말을 하는 동지들을 탄압하는 독선과 독재가 당의 뿌리를 흔들고 있다"며 "당의 생존과 총선 승리를 위해 윤리위가 장 대표에 대한 제명 및 출당 처분을 결단해줄 것을 요청한다"고 밝혔다.

국민의힘 조경태 의원이 8일 국회 소통관에서 장동혁 당 대표에 대한 윤리위 제소 관련 기자회견을 마친 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

조 의원은 "장 대표는 지난해 전당대회 당시 지방선거 패배 시 사퇴하겠다고 국민과 당원 앞에 공언했다"며 "선거 패배 이후 한 달이 지난 지금까지도 그 자리에 연연하며 약속을 이행하지 않았다"고 비판했다.



또 "지선을 한 달 앞둔 엄중한 시기에 당초 2박 4일이던 방미 일정을 8박 10일로 연장하며 자리를 비웠다"며 "위기의 순간 당을 진두지휘해야 할 리더가 현장에서 사라졌다. 현장을 비우고 그 이유조차 설명하지 못한, 당 대표로서의 기본적 책임을 저버린 무책임한 행위이며 우리 당의 명예를 크게 실추시켰다"고 주장했다.



이 밖에도 윤석열 전 대통령의 내란수괴 혐의 1심 선고 다음날 장 대표가 '윤 전 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 세력이 절연해야 할 대상'이라고 말하는 등 사실상 법원 판단을 부정했다는 점, 인적 쇄신을 요구하는 목소리를 반대파로 규정하고 징계 정치로 당의 분열을 초래한 점 등을 사유로 들었다.



그는 야당 몫 국회부의장 경선 과정에서 더불어민주당 등 타당 의원들에게 당시 경쟁 관계에 있던 박덕흠 국회부의장을 겨냥한 낙선 전화를 돌린 것이 해당행위가 아니라고 보느냐는 물음에는 "어떤 분이 말씀하셨는데 징계사유에 해당하는 조항이 없다고 한다"며 "국회가 아무리 썩어도 내란 옹호 세력이 국회직을 맡는 것을 용납해선 안된다고 생각한다"고 답했다.



그러면서 박 부의장이 자신을 겨냥해 "절이 싫으면 중이 떠나는 것이 순리"라고 비판한 데 대해선 "박 의원 본인 스스로가 국회의원 자격이 있는지부터 따지고 물어보라. 12·3 비상계엄 때 어디 있었고 내란수괴 윤석열 탄핵에 왜 반대했는지 답하라"라고 맞받았다.

<연합>

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