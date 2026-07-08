한국AI실감메타버스콘텐츠협회, AI 실감형 콘텐츠 인재와 기업을 잇다

한국 AI 실감메타버스콘텐츠협회(KOVACA)는 지난 7 일 뉴콘텐츠기업지원센터에서 2026년 서울시 매력일자리 AI 활용 실감형 콘텐츠 실무인재 양성과정 채용지원 간담회(매칭데이)를 개최하고, AI 실감형 콘텐츠 분야 청년 인재와 기업을 잇는 채용 연계의 장을 마련했다고 8일 밝혔다.

7일 한국AI실감메타버스콘텐츠협회(KOVACA)가 개최한 '2026년 서울시 매력일자리 AI활용 실감형 콘텐츠 실무인재 양성과정 채용지원 간담회'에서 교육생들이 프로젝트를 시연하며 기업 관계자들과 채용 연계 면담을 진행하고 있다. 한국AI실감메타버스콘텐츠협회 제공

이번 행사는 AI 활용 실감형 콘텐츠 분야 실무인재와 기업의 채용 수요를 연결하기 위해 마련됐으며, 교육생들이 교육과정에서 수행한 프로젝트 결과를 기업에 직접 발표하고 채용 연 계 면담을 진행하는 방식으로 운영됐다.

교육생들은 AI 기반 실감형 콘텐츠 프로젝트를 직접 시연하며 기술 역량과 문제 해결 능력을 선보였고, 기업들은 프로젝트 결과물과 포트폴리오를 중심으로 교육생들의 실무역량을 확인하며 심층 면담을 진행했다.

특히 이번 매칭데이는 단순한 채용설명회를 넘어 프로젝트 결과물을 기반으로 기업이 교육생의 실무역량을 직접 확인하고 채용 수요와 연결하는 실질적인 채용 연계 프로그램으로 운영 됐다.

행사 종료 후에는 기업별 면접요청서를 접수받아 교육생의 희망 분야와 기업의 채용 직무를 종합적으로 검토한 뒤 개별 면 접을 순차적으로 진행할 예정이다. 이를 통해 인턴십과 정규 채용으로 이어질 수 있도록 후속 면접과 취업 연계를 지속적 으로 지원할 계획이다.

한국 AI 실감메타버스콘텐츠협회 심의식 팀장은 "이번 매칭데이는 교육생들이 프로젝트를 통해 쌓은 실무역량을 기업에 직접 선보일 수 있었던 의미 있는 자리였다"며 "기업별 면접요청서를 바탕으로 맞춤형 면접을 연계해 실제 채용으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다. 이어 "협약기업 34 개사와 지속적으로 협력해 AI· 실감형 콘텐츠 산업이 요구하는 현장형 인재를 양성하고, 청년들의 안정적인 취업을 지원하는 대표적인 채용 연계 모델로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지