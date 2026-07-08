LG, 머신러닝 세계 최고 권위 학회서 ‘엑사원’ 혁신 사례 공개

탈모인 1000만명 시대, 탈모인들은 일반적으로 병원에서 모발 성장을 돕는 스테로이드를 치료제로 처방받는다. 하지만 장시간 스테로이드를 복용할 경우 오히려 두피가 위축되는 등 부작용이 발생한다. 이에 제약사들은 스테로이드 성분 없는 ‘꿈의 탈모 치료제’를 찾기 위해 신약 개발에 박차를 가하고 있다.

이런 상황에서 인공지능(AI)이 하루 만에 스테로이드 성분 없이 탈모를 방지하는 신소재를 찾아냈다. 바로 LG의 신소재 발굴 AI 플랫폼 ‘엑사원 디스커버리’가 찾아낸 ‘람시딜’이다.

LG는 6일부터 서울 코엑스에서 열린 세계 최고 권위의 머신러닝·인공지능(AI) 학회 ‘ICML 2026’에 참가해 ‘람시딜’ 등 LG의 AI 모델 ‘엑사원’의 산업 현장 적용 사례와 연구 성과를 공개했다고 8일 밝혔다.

LG가 공개한 엑사원의 적용사례 중 단연 눈에 띄는 성과는 ‘람시딜’이다. 람시딜은 LG생활건강이 LG AI연구원과 공동 개발한 소재로, 42만개가 넘는 후보 물질 가운데 AI가 하루 만에 찾아낸 신소재다. 스테로이드 유래 성분 없이 탈모를 방지하는 효과를 보여 현재 제품화를 추진하고 있다.

또 LG AI연구원은 GS칼텍스와 공동으로 개발한 차세대 AI 데이터센터용 액침 냉각유 소재도 공개했다. 액침 냉각유 소재는 고발열 전자기기를 비전도성 액체에 담가 열을 식히는 차세대 열관리 소재다.

금융 분야 성과도 주목받았다. LG의 금융 특화 AI 에이전트 ‘엑사원 BI’는 한국과 미국에 상장된 약 8000개 종목을 분석해 투자자의 의사결정을 돕는다. LG AI연구원은 영국 런던증권거래소그룹(LSEG)과 미국 증시 예측 AI 서비스를 출시한 데 이어 최근에는 국내 증시 예측 AI 서비스 사업을 시작했다.

임우형 LG AI연구원 공동연구원장은 “엑사원은 더 이상 실험실이 아닌 현장에서 답을 찾는 전문가 AI”라며 “산업 난제 해결을 위한 퍼스트 무버 전략으로 글로벌 AI 주도권을 잡아갈 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지