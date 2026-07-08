경북도, 인구소멸 대응 5개년 기본계획 본격 수립… 중장기 전략 마련

경북도는 8일 제2차 인구감소지역 대응 기본계획(2027∼2031년) 수립을 위한 연구용역에 들어갔다고 밝혔다.

연구용역에서 저출산·고령화와 수도권 집중으로 심화하는 인구감소 문제를 극복하기 위해 지역 여건을 면밀히 분석하고 이를 바탕으로 실효성 있는 중장기 정책과 실행전략을 마련한다.

경북도청사 전경. 경북도 제공

1차 인구감소지역 대응 기본계획 성과와 과제 분석, 인구구조 및 지역 여건 분석을 통한 목표와 정책 방향 설정, 인구감소 대응을 위한 5개년 전략 및 추진과제 발굴, 지방소멸 대응 기금 중기 투자계획 및 재원 조달 방안 검토 등을 수행한다.

도는 오는 10월 정부의 인구감소지역 재지정을 앞둔 만큼 변화하는 정책환경을 반영, 경북의 지역별 특성과 여건을 종합적으로 검토하고 시군과 연계한 체계적인 대응 전략을 마련할 예정이다.

도내 인구감소지역은 안동을 비롯 영주, 영천, 상주, 문경 등 15곳이다. 인구감소관심지역은 경주와 김천 등 2곳이다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 "인구감소 문제는 특정 분야만으로 해결할 수 없는 복합적인 과제인 만큼 지역 현실을 정확히 진단하고 실효성 있는 대응 전략을 수립하는 것이 가장 중요하다"며 "지역 특성을 반영한 중장기 인구정책을 구체화하고 도민이 체감하는 인구 활력 사업을 지속해 추진할 방침"이라고 말했다.

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