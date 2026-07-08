MBC제3노조 “경남MBC 김현지 PD는 ‘일베몰이’ 즉시 사과하고 징계 받아야”

MBC제3노조는 걸그룹 ‘리센느’ 멤버 원이의 사투리로 이른바 ‘일베몰이’에 나섰다며 경남MBC 소속 김현지 PD에 대한 징계를 촉구했다. 제3노조는 MBC 내에서 보수 성향 소수 노조로 분류된다.

MBC제3노조는 걸그룹 ‘리센느’ 멤버 원이의 사투리로 이른바 ‘일베몰이’에 나섰다며 경남MBC 소속 김현지 PD 징계를 촉구했다. 이들은 MBC 내에서 보수 성향 소수 노조로 분류된다. MBC제3노조 유튜브 채널 캡처

8일 방송가에 따르면 MBC제3노조는 전날 “김현지 PD는 공인으로서 SNS계정을 닫을 게 아니라 본인의 입장을 표명하고 즉시 사과하라”며 이같이 요구했다. 이어 “MBC경남에 끼친 손해와 관련해 징계를 받아야 한다”고 강조했다.

이들은 “다큐멘터리 ‘어른 김장하’를 연출했던 김현지 PD가 ‘무섭노, 조명부터 무서운데’라는 원이의 유튜브 방송 멘트를 보고 ‘일베식 혐오 표현’이라 공개 저격했다고 한다”면서, “‘○○노’라는 사투리는 경상도 사람이면 누구나 많이 쓰는 것이지 일베 표현이 아니다”라고 덧붙였다. 김 PD의 말이 사실이라면 경상도 사람 모두가 ‘일베 표현’을 하는 셈이라면서다. 일베는 극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’의 줄임말이다.

노조는 “김현지 PD는 MBC경남에서 ‘어른 김장하’ 다큐를 성공시키면서 이른바 스타 다큐 PD로 자리매김했고, MBC와 방송계 좌파 주요 인사들 사이에서 명사가 된 인물”이라고도 설명했다.

MBC제3노조는 걸그룹 ‘리센느’ 멤버 원이의 사투리로 이른바 ‘일베몰이’에 나섰다며 경남MBC 소속 김현지 PD 징계를 촉구한 가운데, 8일 경남MBC 홈페이지 시청자 게시판에 누리꾼들의 글이 올라오고 있다. 경남MBC 홈페이지 캡처

김 PD가 운영하는 것으로 알려진 ‘엑스(X·옛 트위터)’ 계정에는 지난 3일 “제가 열어버린 지옥문을 제가 닫을 수는 없다”며 “SNS는 토론에 적합한 수단이 아니라는 건 다시 한번 확인했다”는 글이 올라왔다.

게시물에는 “모두의 마음속에 분노보다는 고민을 남겼으면 좋겠다”며 “어떤 ‘-노’를 구분하느냐보다 그 말에 상처받는 사람이 있다면 사용에 잠깐의 머뭇거림이라도 들 수 있지는 않은지 말이다”라는 내용도 담겼다.

앞서 원이는 최근 자신의 유튜브 채널에 올라온 일본인 멤버 미나미 집 방문 영상에서 촬영 PD의 “여기 뭔가 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노”라는 말에 “무섭노, 조명부터 무서운데”라고 답했다. 이를 두고 일간베스트에서 노무현 전 대통령 비하 의미로 어미에 붙이는 ‘노’를 썼다며 논란이 일었다.

유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 영상 캡처

정치인의 입방아에 오르며 문제는 더 커졌다. 조국혁신당 조국 전 대표는 “일베는 표준말 뒤에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용한다”며 주장했고, 개혁신당 이준석 대표는 “조 전 대표가 뜬금없이 경상도 사투리를 향해 죽창가를 부르기 시작했다”고 비판했다. 원이는 경남 거제 출신이다.

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