메이딘, 첫 ‘워터밤 서울’ 무대 오른다...日콘서트까지 섭렵

그룹 MADEIN(메이딘)이 데뷔 후 처음으로 대표적인 여름 음악 축제 무대에 오른다.

그룹 MADEIN(메이딘)이 오는 24일 데뷔 후 처음으로 대표적인 여름 음악 축제 ‘워터밤 서울 2026(워터밤)’ 무대에 오른다. ‘워터밤’ 공식 SNS

메이딘은 오는 24일 ‘워터밤 서울 2026(워터밤)’이 열리는 KINTEX(킨텍스) 제2전시장에 등장한다. 그는 데뷔 이후 처음으로 ‘워터밤’ 무대에 참여하게 되어 관심이 모이고 있다.

특히 이번 공연에서는 여름 페스티벌 분위기에 맞춘 강렬한 퍼포먼스와 에너지 넘치는 무대를 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 메이딘은 그동안 다양한 무대 경험을 쌓으며 안정적인 라이브 실력과 퍼포먼스 역량을 보여준 바, 첫 ‘워터밤’ 무대에서 어떤 모습을 보여줄지 기대가 모이고 있다.

앞서 메이딘은 여러 대학 축제 무대에 오르며 현장을 뜨겁게 만드는 라이브를 보여줬다. 이번 ‘워터밤’에서도 관객들과 가까이 호흡하는 무대를 통해 메이딘의 매력을 더욱 확실하게 알릴 것으로 전망된다.

‘워터밤 서울 2026’ 무대 이후 그룹은 일본 활동도 이어간다. 메이딘은 오는 31일 일본 고베월드 기념홀에서 ‘MADEIN LINK UP 2026(메이딘 링크 업 2026)’을 개최한다. 이번 공연은 메이딘의 첫 콘서트라는 점에서 의미가 크다고.

데뷔 이후 새로운 도전을 이어가고 있는 메이딘이 ‘워터밤 서울 2026’과 일본 첫 콘서트를 통해 어떤 성장을 보여줄지 관심이 집중된다.

한편 ‘워터밤’은 여름 시즌을 대표하는 대형 워터 뮤직 페스티벌로, 매년 국내외 다양한 아티스트들이 참여하며 음악과 퍼포먼스가 어우러진 축제의 장으로 자리 잡았다.

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