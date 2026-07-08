경찰 검문 불응하고 달아난 수배자, 시민 도움으로 붙잡혀

경찰관의 교통 신호·지시를 위반하고 검문검색 도중 달아난 20대 오토바이 운전자가 시민의 도움으로 붙잡혔다.

검문검색 도중 달아난 20대 오토바이 운전자가 시민의 도움으로 붙잡혔다. 연합뉴스

8일 부산 남부경찰서에 따르면 지난달 23일 오후 8시10분쯤 부산 남구 대연동 한 도로에서 경찰 검문검색을 받던 배달 오토바이 운전자 A씨가 갑자기 달아났다.

A씨는 경찰의 정차 요구를 무시하고, 인근 건물 안으로 달아났다가 건물을 수색한 경찰에 붙잡혔다. A씨는 경찰관에게 가짜 인적 사항을 말한 뒤 경찰관의 손을 뿌리치고 달아났다.

경찰은 200ｍ가량 추격한 끝에 대연지구대 앞 도로에서 시민의 도움을 받아 A씨를 검거했다. 경찰은 당시 맞은편에서 걸어오던 한 시민에게 “오토바이를 잡아달라”고 외쳤고, 시민은 A씨를 붙잡아 경찰관에게 인계했다.

경찰 조사 결과 A씨는 무면허로 오토바이를 운전하다 적발돼 도로교통법 위반 혐의로 벌금 700만원을 선고받고 납부하지 않은 수배자였다.

경찰 관계자는 “오토바이 운전자 검거에 도움을 준 용감한 시민께 감사드린다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지