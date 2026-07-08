지티에스앤, 국가유공자 파크골프 복지 확대… 상이군경회 경기지부와 MOU

파크골프 시뮬레이터 전문기업 지티에스앤(대표 박현철)이 국가유공자의 건강증진과 여가복지 지원을 위해 파크골프 보급에 나선다.

지티에스앤은 대한민국상이군경회 경기도지부와 국가유공자 재활복지 증진 및 파크골프 보급 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

박현철 지티에스앤 대표(왼쪽)와 김현제 대한민국상이군경회 경기도지부장이 지난 7일 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이번 협약은 국가유공자 재활복지 증진과 파크골프 보급 활성화를 위해 마련됐다. 지티에스앤 제공

협약식은 지난 7일 대한민국상이군경회 경기도지부에서 열렸으며, 김현제 경기도지부장과 박현철 지티에스앤 대표를 비롯한 양측 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 고령 국가유공자들이 신체적 부담을 덜면서도 지속적으로 운동과 여가활동을 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 양측은 보훈회관 등 보훈 인프라와 유휴공간을 활용한 실내외 파크골프 시설 도입 방안을 검토하고, 생활체육 프로그램을 공동으로 운영하기로 했다.

지티에스앤은 자체 파크골프 브랜드인 ‘플레이 파크골프’의 시뮬레이터 시스템과 콘텐츠를 활용해 체험과 교육, 운영 지원 등 다양한 프로그램을 제공할 계획이다. 이를 통해 고령 국가유공자의 건강관리와 사회참여 확대를 지원한다는 구상이다.

‘플레이 파크골프’는 초보자와 시니어도 쉽게 이용할 수 있도록 개발된 실내형 파크골프 시스템이다. 지티에스앤은 이번 협약을 계기로 체험 프로그램과 교육, 운영 지원 등으로 협력 범위를 확대해 국가유공자의 생활체육 참여 기반을 넓혀갈 방침이다.

양측은 앞으로 ▲국가유공자 대상 파크골프 재활복지 프로그램 개발·운영 ▲스크린 파크골프 서비스 도입 및 운영 ▲건강증진 및 여가복지 프로그램 운영 ▲보훈 인프라와 사업 공간 활용 ▲보훈문화 프로그램 공동 운영 및 홍보 등을 추진하기로 했다. 이와 함께 베리어프리 환경 조성과 회원 일자리 창출, 사회참여 확대 방안도 함께 모색할 예정이다.

대한민국상이군경회 경기도지부는 도내 31개 시·군 지회를 중심으로 상이 국가유공자의 권익 보호와 복지 증진 사업을 추진하고 있다. 재활체육과 건강증진, 교육·문화 프로그램 등을 운영 중이며, 올해 3월 기준 회원 수는 1만5081명이다.

박현철 지티에스앤 대표는 “이번 협약은 ‘플레이 파크골프’의 시스템과 콘텐츠를 국가유공자의 생활체육 참여와 사회적 교류 확대에 접목한다는 점에서 의미가 있다”면서 “앞으로도 스포츠 시뮬레이터 기술을 활용해 사회적 가치 창출에 기여할 수 있는 협력 사업을 지속적으로 추진할 것”이라고 밝혔다.

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