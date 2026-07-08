에어프레미아, 사우스웨스트항공과 인터라인 체결

에어프레미아가 미국 최대 저비용항공사(LCC) 사우스웨스트항공과 국내 항공사 최초로 인터라인 협약을 체결했다.

8일 에어프레미아에 따르면 이번 협약으로 에어프레미아 고객들은 사우스웨스트항공이 운항하는 미국과 북중미 120여 개 이상의 노선을 하나의 항공권으로 이용할 수 있게 됐다. 사우스웨스트항공과 인터라인 협약을 체결한 국내 항공사는 에어프레미아가 처음이다.

양사는 LA, 샌프란시스코,호놀룰루를 주요 환승 거점으로 연계 서비스를 제공한다. 이를 통해 라스베이거스,시카고,휴스턴,피닉스,덴버,내슈빌 등 한국에서 직항으로 이동하기 어려운 미국 주요 도시까지 보다 편리하게 이동할 수 있다. 관련 항공권은 이달말부터 여행사와 온라인 판매 채널 등을 통해 판매된다.

사우스웨스트항공은 미국 최대 LCC이자 미국 최대 국내선 네트워크를 운영하는 항공사로 미국 전역과 북중미 11개국을 연결하는 폭넓은 운항망을 보유하고 있다. 이번 협력을 통해 에어프레미아는 미국 서부 노선을 기반으로 현지 연결성을 한층 강화하고 사우스웨스트항공은 한국을 포함한 동아시아 시장으로의 접근성을 확대하게 됐다.

하지만 미국 입국 규정에 따라 한국에서 출발해 미국 내 다른 도시로 환승하는 승객은 최초 도착 공항에서 수하물을 찾아 세관 검사를 받아야 한다. 미국 국내선에서 에어프레미아 국제선으로 환승하는 경우에는 수하물을 최종 목적지까지 연결할 수 있어 보다 편리하게 여행할 수 있다.

에어프레미아 관계자는 “사우스웨스트항공과 협력을 통해 미국 주요 도시는 물론 지방 도시까지 더욱 폭넓은 이동 편의를 제공할 수 있게 됐다”며 “글로벌 항공사들과의 협력을 지속 확대해 고객들의 선택권을 넓히고 경쟁력 있는 여행 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

에어프레미아는 현재 대한항공, 타이항공, 티웨이항공 등과 인터라인 서비스를 운영하며 글로벌 네트워크를 지속 확대하고 있다.

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