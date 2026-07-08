검색

방탄소년단, 영국박물관과 손잡고 한국문화유산 알린다

관련이슈 이슈플러스

입력 :

인쇄 메일 url 공유 - +

그룹 방탄소년단(BTS)이 세계 3대 박물관으로 꼽히는 영국박물관과 협업에 나선다.

 

소속사 하이브는 8일 방탄소년단이 영국박물관과 함께 한국의 문화유산을 알리는 참여형 프로그램 '코리아 갤러리 트레일'(Korea Gallery Trail)을 오는 23일까지 연다고 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS)과 영국박물관의 협업 프로그램 &#39;코리아 갤러리 트레일&#39;. 하이브 제공
그룹 방탄소년단(BTS)과 영국박물관의 협업 프로그램 '코리아 갤러리 트레일'. 하이브 제공

'코리아 갤러리 트레일'은 방탄소년단의 월드투어 런던 공연을 계기로 열린 오프라인 이벤트 'BTS 더 시티 아리랑-런던'(BTS THE CITY ARIRANG-LONDON)의 일환으로 마련됐다.

 

행사에서는 방탄소년단의 정규 5집 앨범명인 '아리랑'과 관련된 유물을 만날 수 있다.

 

영국박물관 한국관의 상설 전시품 가운데 새로운 시작을 상징하는 '사랑방', 인류애를 보여주는 '달항아리', 정교한 장인정신이 깃든 '금귀걸이', 문화적 생명력을 담은 '수막새' 등을 엮어 한국 문화유산의 정수를 짚는다.

 

또 '아리랑'의 6번 트랙 'No.29'에 수록된 성덕대왕신종의 소리에서 착안해 신라 시대 유물로 프로그램을 구성했다.

 

관람객들은 한국관 입구에서 QR코드를 스캔한 뒤 안내에 따라 유물을 둘러보고 소셜 캠페인에 참여하게 된다.

 

당신의 아리랑은 무엇입니까?'(What is Your Arirang?)라는 질문에 따라 자기 삶과 연결되는 유물을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하는 캠페인에 참여할 수 있다.

 

하이브는 "방탄소년단의 음악과 한국의 문화유산이 전 세계 방문객의 개인적 경험과 만나 새로운 공감을 끌어낼 것"이라고 전했다.

 

한편 방탄소년단은 지난 6~7일 영국 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 '아리랑'의 런던 공연을 열었다.

<뉴시스>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

모모, 인형 비주얼
  • 모모, 인형 비주얼
  • 장원영, 침대 위에 여신이 내려왔네…빛나는 미모
  • ‘있지’ 유나, 빛나는 미모
  • 판빙빙, 14억분의 1 미모…판타스틱하게 빛난 '대륙의 여신'