경북도의회 제10대 전반기 7개 상임위원장 선출, 원 구성 완료

경북도의회가 의장단에 이어 상임위원장 선출을 마무리하고 제13대 도의회 전반기(2년) 원 구성을 완료했다.

8일 경북도의회에 따르면 전날 오후 열린 제364회 임시회 제2차 본회의에서 상임위원회 위원을 선임하고 위원장 및 부위원장을 선출했다.

경북도의회 의장단과 상임위원장·부위원장이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

전반기 7개 상임위원회 위원장으로는 의회운영위원장 최병근(김천), 기획경제위원장 김창혁(구미), 행정보건복지위원장 김일수(구미), 문화환경위원장 김대진(안동), 농수산위원장 이철식(경산), 건설소방위원장 이우청(김천), 교육위원장 정한석(칠곡) 의원을 각각 뽑았다.

최병근 의회운영위원장은 "의회운영위원회는 의원들의 의정활동을 가장 가까이에서 지원하고 의회의 원활한 운영을 뒷받침하는 중요한 역할을 맡고 있다"며 "의장단과 긴밀히 소통하고 의원들이 의정활동에 전념할 수 있는 여건을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

앞서 도의회는 지난 2일 전반기 의장에 김희수 의원, 부의장에 이춘우·박순범 의원을 각각 뽑았다.

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