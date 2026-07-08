‘자사주 성과급’ 카드 꺼내든 삼성SDS…직원 외면에 부결

현금 성과급을 자사주로 전환하는 인사제도 개편안을 추진하던 삼성SDS가 해당 방안을 시행하지 않기로 했다. 성과급 제도 개편안이 직원 찬반 투표에서 부결된 탓이다.

삼성SDS 타워. 삼성SDS 제공

8일 IT업계에 따르면 삼성SDS는 이날 인사제도 개편 관련 사원 의견 투표 결과를 사내에 공지했다. 전체 직원 기준 최종 동의율은 40%로, 시행 요건인 과반 동의에 미치지 못했다. 투표율은 55.6%였으며 투표 참여 인원 중 동의율은 71.9%였다. 그러나 제도 개편에 반대하는 직원들을 중심으로 미투표 운동이 번지며 투표율 자체가 저조했던 것이 최종 부결의 원인으로 지목된다.

삼성SDS는 “제도 시행에 필요한 전체 직원 과반 동의 요건을 충족하지 못해 이번 인사제도 개편안을 시행하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.

이번 개편안은 기존 현금 목표 인센티브(PI)를 폐지하고 연봉 일부를 자사주로 지급하는 방식으로 성과급 체계를 전면 손질하는 내용이었다. 개편에 반대하는 직원들은 성과급 산정 기준의 상당 부분이 주가 등 외부 지표에 묶여 있고 기존 PI가 퇴직금 산정 대상에서 빠지는 점 등을 문제로 삼아 왔다.

당초 지난달 29일 종료 예정이던 투표는 지난 7일 자정까지 한 차례 연장됐다. 이 과정에서 사내 갈등이 커지며 삼성SDS 창사 이래 첫 노동조합 출범으로 이어졌다. 삼성그룹 초기업노동조합 삼성SDS 지부는 지난 6일 출범한 뒤 이튿날인 7일 오전 이준희 삼성SDS 대표이사 사장에게 단체교섭 요구서를 공식 제출했다. 같은 날 오후 6시50분께 조합원이 5650명을 돌파하며 전체 임직원 과반을 달성했다. 사측도 교섭요구사실 공고를 게시하며 사실상 교섭 절차에 돌입한 상태다.

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