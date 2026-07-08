공개 연애 2번 전현무 "상견례 해본 적 없다"

방송인 전현무가 상견례를 해본 적이 없다고 말한다. 전현무는 2차례 공개 연애를 했다.

전현무는 10일 방송하는 MBN·채널S 예능프로그램 '전현무계획4'에서 곽튜브와 함께 북어탕을 먹으러 간다.

방송인 전현무. MBN '전현무계획4'

대전에 간 전현무는 "시즌4를 기념하는 대전 시청자계획 2탄"이라고 말한다. 이어 그는 "(제보해준) 시청자가 우리가 늘 국밥으로 첫 끼를 먹으니 짠하셨던 것 같다"며 첫 메뉴가 북어탕이라고 한다.

곽튜브가 고개를 갸웃하자 전현무는 "대전과 북어탕은 선뜻 매치가 안 되지만 행정복지센터랑 주민센터가 몰린 곳이라 공무원 맛집은 믿는다"고 말한다.

하지만 식당 문은 닫혀 있었다. 전현무는 "오늘 쉬는 날이냐"며 시즌4 첫 섭외 불발 사태를 걱정한다.

다행히 얼마 뒤 식당 문이 열린다. 기분 좋게 첫 손님으로 입성한 두 사람은 한 상 가득 정갈한 반찬이 차려지자 감탄을 쏟아낸다.

곽튜브는 "반찬이 고급 한정식집 같다. 상견례 식당에서 나올 법한 비주얼"이라고 한다.

전현무가 "난 상견례를 해본 적이 없다"고 하자 곽튜브는 "(전 여친과) 상견례까지 가보신 적이 (없냐)"고 해 전현무를 당황하게 한다.

<뉴시스>

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