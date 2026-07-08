이찬원, 소아암 환아 위해 또 기부…누적 7941만원

가수 이찬원이 소아암 환아를 위한 기부를 이어갔다.

한국소아암재단은 이찬원의 이름으로 선한스타 6월 가왕전 상금 70만원을 기부받았다고 8일 밝혔다.

이찬원. 공식 SNS

이번 기부금은 소아암, 백혈병 및 희귀난치성 질환 아동·청소년을 위한 돌봄치료비 지원에 사용될 예정이다.

선한스타를 통해 이찬원의 이름으로 전달된 누적 기부금은 이번 상금을 포함해 총 7941만원이다.

한국소아암재단의 돌봄치료비 지원 사업은 만 19세 이하 아동·청소년을 대상으로 한다. 장기 투병과 집중 치료 과정에서 발생하는 간병비, 생계비, 식비 등을 지원해 환아 가정이 치료에 전념할 수 있도록 돕는 사업이다.

한국소아암재단 홍승윤 이사는 "아이들과 가족들이 외로운 투병 여정 속에서도 희망을 잃지 않도록 매달 따뜻한 마음을 전해주시는 이찬원과 응원해주시는 모든 분들께 깊이 감사드린다"며 "전달된 성금은 돌봄의 손길이 필요한 소아암 환아 가정을 위해 소중히 사용하겠다"고 말했다.

한국소아암재단은 2001년 보건복지부에 등록된 비영리 재단법인으로, 소아암 및 희귀난치성 질환 아동을 위한 의료치료비와 돌봄치료비 지원, 정서지원, 쉼터 운영 등 복지 사업을 하고 있다.

<뉴시스>

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