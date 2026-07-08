이소라 "고독과 외로움 쏟아부었다"… 성시경 '황홀할텐데'

가수 이소라가 유튜브 '성시경 SUNG SI KYUNG'의 간판 코너 '부를텐데'에 출연해 독보적인 라이브 무대를 선보였다. 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG' 영상 캡처

가수 이소라가 유튜브 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’의 간판 코너 ‘부를텐데’에 출연해 독보적인 음색과 깊은 감성으로 귀를 사로잡는 라이브를 선보였다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’을 통해 공개된 ‘부를텐데’에는 가요계의 독보적인 감성 장인 이소라가 게스트로 출연해 성시경과 깊이 있는 음악 이야기를 나누며 특별한 시간을 가졌다.

이날 이소라는 지난 7일 발매한 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게 (Summer Breeze)’를 라이브로 최초 공개하며 대중의 이목을 집중시켰다.

아무렇지 않게 성시경의 채널에 출연하고 싶다고 연락한 이소라. 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG' 영상 캡처

이소라의 섬세하고 서정적인 가창을 곁에서 지켜본 성시경은 “누나가 고막남친에 나와줬을 때 생각을 했다. 잊고 있다가 ‘맞아, 우리나라에 이소라가 있었지’라는 생각을 했다. 너무 큰데 어딘가 숨어있다가 쫙 나와준 느낌”이라며 진심 어린 경외심을 표했다.

특히 이소라는 잔나비의 최정훈이 선물한 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게 (Summer Breeze)’의 작업 비하인드를 털어놓아 눈길을 끌었다.

집에만 있는 이소라지만 사랑과 이별에 대해 끊임없이 사유하는 이소라. 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG' 영상 캡처

그녀는 “좋아하는 뮤지션인 최정훈에게 직접 연락해 곡을 부탁했다”라며 “곡을 받고 죽어있던 감성이 확 살아나는 영감을 받았다. 곡 속의 서사를 위해 스스로 고독과 외로움을 기꺼이 쏟아부었다”고 고백해 아티스트로서의 진지한 고뇌를 드러냈다.

이어 이소라는 음악에 대한 한층 깊어진 철학을 전했다. “7집 앨범 때부터 내가 이 별에서 노래하기 위해 태어난 사람이라는 생각을 가지게 됐다”라며 “그때부터 노래에 대한 책임감이 생겼고, 조금이라도 더 오래 노래하고 싶다”고 전하며 보는 이들에게 묵직한 울림을 선사했다.

'노래 하기 위해 태어난 사람'. 유튜브 채널 '성시경 SUNG SI KYUNG' 영상 캡처

또 이소라는 신곡뿐만 아니라 대중에게 오랜 시간 사랑받아 온 ‘내 곁에서 떠나가지 말아요’와 ‘처음 느낌 그대로’를 피아니스트 겸 작곡가 이승환의 아름다운 선율에 맞춰 열창했다.

한 소절만으로도 스튜디오를 압도하는 이소라의 명품 보컬과 세월의 깊이가 묻어나는 감성은 성시경은 물론 제작진까지 숨죽이게 만들며 진한 여운을 남겼다.

한편, 성시경의 유튜브 채널에서 이소라의 라이브 영상을 본 시청자와 팬들은 “이번엔 간판 코너 이름 ‘부를텐데’가 아니라 ‘황홀한텐데’로 바꿔야 마땅하다”, “7년 동안 모두가 이소라를 이소라로 기억하고 있었다는 게”, “늘 기대 이상을 보여줘서 실망이 없는 가수” 등 찬사를 보냈다.

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