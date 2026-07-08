5월 경상흑자 386.1억달러, 역대 최대…6월도 신기록 가능성

반도체 수출 호조로 지난 5월 우리나라가 국제 교역에서 60조원에 가까운 역대 최대 흑자를 기록했다.

한국은행이 8일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면, 올해 5월 경상수지는 386억1천만달러(약 58조6천억원) 흑자로 집계됐다.

월간 기준으로 직전 최대인 올해 3월 (379억3천만달러)을 뛰어넘는 역대 최대 흑자 규모다.

부산 남구 신선대 부두에서 컨테이너 선적 및 하역작업이 진행되고 있다.

2023년 5월부터 37개월 연속 흑자 기조를 유지했다. 2000년대 들어 2019년 3월 이후 83개월 연속 흑자에 이어 두 번째로 긴 흑자 기록이다.

올해 들어 5월까지 누적 경상수지 흑자는 1천412억8천만달러에 달했다. 작년 동기(339억달러)의 4배가 넘어, 작년 연간 흑자 규모(1천230억5천만달러)를 이미 돌파했다.

유성욱 한은 금융통계부장은 "상반기 1천515억달러 흑자를 예상했는데, 1∼5월 누적 흑자를 보면 이를 넘어설 것 같다"며 "연간으로 봐도 전망치(2천500억달러)를 넘어설 것으로 예상한다"고 말했다.

그는 "반도체를 중심으로 6월 수출이 1천억달러를 넘어 상당히 높은 수준의 경상수지 흑자를 기록할 것으로 예상된다"며 "400억달러 수준은 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

유 부장은 "반도체 수출이 워낙 좋지만, 석유제품, 화공품, 바이오, 제약 등 나머지 부분도 크게 나쁜 상황은 아니다"고 덧붙였다.

5월 경상수지를 항목별로 보면, 상품수지 흑자가 378억6천만달러로, 역대 1위를 기록했다. 직전 최대는 지난 3월의 356억8천만달러였다.

수출(943억4천만달러)은 1년 전보다 62.9% 급증했다. 반도체와 정보통신기기의 높은 수출 증가세가 지속되는 가운데 석유제품 증가 폭도 확대됐다.

품목별로는 통관 기준으로 컴퓨터 주변기기(249.4%), 반도체(167.7%), 석유제품(49.1%), 화공품(11.0%) 등이 크게 증가했다.

지역별로는 중국(80.8%), 동남아(74.4%), 미국(59.4%), 중남미(43.2%), 일본(12.6%), 유로 지역(EU·3.2%) 등에서 수출이 호조를 보였다. 중동 수출은 7.5% 감소했다.

수입(564억8천만달러)도 22.2% 늘었지만, 수출 증가율보다는 낮았다.

자본재 수입이 반도체(61.1%), 반도체 제조장비(54.9%), 정보통신기기(7.7%) 등을 중심으로 28.0% 늘었다.

원자재 수입은 석유제품(70.5%), 석탄(37.2%), 화공품(27.6%), 원유(24.8%) 등을 위주로 22.1% 증가했고, 소비재 수입도 1.8% 늘었다.

서비스수지는 10억9천만달러 적자로 집계됐다. 적자 규모가 작년 동월(-25억6천만달러)이나 전월(-24억2천만달러)보다 축소됐다.

서비스수지 중 여행수지는 5천만달러 흑자를 기록했다. 지난 3월(1억4천만달러) 11년 4개월 만의 흑자에서 4월(-3천만달러) 적자로 전환했다가 다시 흑자로 돌아섰다. 5월 입국자 수가 1년 전보다 19.4% 늘었다.

본원소득수지는 4월 25억3천만달러 적자에서 5월 21억7천만달러 흑자로 전환했다. 배당 지급이 전월의 계절적 요인 해소로 줄어들면서 배당소득수지가 30억2천만달러 적자에서 11억5천만달러 흑자로 바뀌었다.

금융계정 순자산(자산-부채)은 310억8천만달러 증가했다. 역대 최대였던 3월(369억9천만달러)에 이어 2위 증가 폭이었다.

직접투자는 내국인 해외투자가 45억6천만달러, 외국인 국내투자가 26억9천만달러 각각 증가했다.

증권투자에서는 내국인 해외투자가 주식을 중심으로 62억4천만달러 늘었고, 외국인 국내투자가 주식을 위주로 246억5천만달러 줄었다.

외국인의 국내 주식 투자는 310억5천만달러 급감해 역대 최대 감소 폭을 기록했다. 국내 주가 상승에 따른 차익실현 매도 등으로 감소 폭이 확대됐다.

외국인의 부채성 증권 투자는 세계국채지수(WGBI) 추종 자금 유입 등으로 64억달러 증가했다.

<연합>

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