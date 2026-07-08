파랗게 질린 뉴욕증시…반도체주 급락·유가 급등에 일제히 하락

7일(현지시간) 미국 뉴욕 증시는 반도체주 급락과 국제유가 급등의 영향으로 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다.

뉴욕 증권거래소의 트레이더. AP연합뉴스

이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 130.76포인트(0.25%) 내린 5만2925.15에 거래를 마쳤고, 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 33.58포인트(0.45%) 내린 7503.85로 마감했다. 기술주 중심인 나스닥 종합지수는 전장보다 302.47포인트(1.16%) 내린 2만5818.69로 이날 거래를 마쳤다.

반도체주 등 일부 정보기술(IT) 관련주들은 하락세를 이어가고 있다. 인텔과 마이크론 주가는 각각 9.7%, 4.7% 하락했고, 다른 주요 반도체 종목들도 일제히 약세를 보였다. 반도체 업종을 대표하는 반에크 반도체 상장지수펀드(SMH)는 3.8% 내렸다.

모건스탠리는 투자자들이 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영 기업)를 비롯해 상대적으로 부진했던 업종으로 자금을 옮기면서 반도체주의 상승 모멘텀이 약해지고 있다고 분석했다. 이어 “(업종 간) 이 같은 격차가 계속되는 것은 지속 가능하지 않다”고 밝혔다.

전날 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 이란의 소행으로 추정되는 공격을 받아 미국이 이란산(産) 석유에 대한 제재 유예를 전면 철회하면서, 이날 국제유가가 급등했다.

이날 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 74.16달러로 전장 대비 3.01% 상승했다. 뉴욕거래소의 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 70.44달러로 전장 대비 2.76% 상승했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지