비 쏟아지는데 열대야까지…오늘 낮 최고 32도 ‘후덥지근 장마’ [오늘날씨]

수요일인 8일은 중부지방과 전북을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리겠다. 비가 내리는 와중에도 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 이상으로 올라 무더운 날씨가 이어질 전망이다.

7일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

수도권과 강원, 충남, 제주 등지에는 오전부터 강우가 시작돼 다음 날까지 전국 곳곳에 비가 많이 내리겠다. 돌풍과 천둥·번개에도 유의해야겠다.

이틀간 예상 강수량은 △서울·인천·경기, 서해5도(7일부터) 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상) △강원내륙·산지 50~100㎜(많은 곳 강원중·남부내륙 150㎜ 이상) △강원동해안 5~50㎜ △대전·세종·충남 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상) △충북 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)다.

또 △전북 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상) △전남북서부 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △광주·전남(북서부 제외) 10~40㎜ △경북중·북부 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상) △대구·경북남부 20~60㎜ △경남서부내륙 5~40㎜ △제주도(8일) 5㎜ 안팎이다.

중부지방과 전북, 전남북서부, 경북중·북부에는 강하고 많은 비가 내리면서 호우특보 가능성이 있다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니 안전사고에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 21~25도, 낮 최고기온은 26~33도를 오르내리며 평년(최저 19~22도, 최고 25~30도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 25도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 23도, 강릉 25도, 대전 23도, 청주 25도, 광주 24도, 전주 24도, 부산 23도, 울산 23도, 대구 23도, 제주 25도다.

낮 기온은 서울 27도, 인천 26도, 수원 28도, 춘천 27도, 강릉 32도, 대전 30도, 청주 31도, 광주 30도, 전주 30도, 부산 28도, 울산 31도, 대구 32도, 제주 32도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준이 예상된다.

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