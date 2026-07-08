靑 “캐나다, ‘잠수함 수주전’ 선정 결과 사전에 우리 측에 설명”

청와대는 7일(현지시간) 캐나다 잠수함 사업 우선협상자 선정과 관련해 “캐나다 측은 각별한 예우를 갖추어 선정 결과를 사전에 우리 측에 설명했다”며 “한국과 캐나다는 계속해서 양국의 ‘포괄적 전략 동반자’ 관계를 지속적으로 심화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 한·캐나다 정상회담에서 악수를 하고 있다. 공동취재

위성락 국가안보실장은 이날 튀르키예 앙카라 현지 브리핑에서 “이재명 대통령은 지난 주말 마크 카니 캐나다 총리의 요청에 따라 통화를 가졌다”며 이같이 밝혔다. 그간 한화오션은 캐나다 잠수함사업(CPSP) 수주를 두고 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)와 막판까지 경쟁을 벌였으나 캐나다는 끝내 TKMS를 우선협상대상자로 낙점했다.

위 실장은 “이번 잠수함 입찰 과정에서 양국은 국방·방산, 에너지, 핵심광물 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 확인했고, 앞으로 계속해서 관련한 실질 협력을 확대해 나갈 것”이라고 말했다. 이 대통령과 카니 총리는 이날 앙카라에서 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 약식 회동도 가졌다. 위 실장은 “오늘(7일) 약식 회동에서도 한국과 캐나다 양측은 양국 간 미래의 인공지능(AI) 협력에 대한 진지하고 구체적인 협의를 가졌다”고 소개했다.

청와대 고위관계자는 “(이 대통령과 카니 총리가) 오늘은 잠수함 얘기는 별로 나누지 않았다”며 “오늘은 앞으로의 여러 영역에서의 협력 전망에 대해서 논의를 주로 했다”고 전했다. 그러면서 “한국과 캐나다는 포괄적 전략 동반자로서 여러 영역에서 협력 가능성은 여전히 열려 있다”고 했다.

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