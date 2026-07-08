전국 흐리고 비…수도권·충청권 등 최대 200㎜ 폭우

수요일인 8일은 전국이 대체로 흐린 데다 중부지역에는 비 소식도 있겠다.



수도권과 강원, 충남, 제주 등지에는 오전부터 강우가 시작돼 다음 날까지 전국 곳곳에 비가 많이 내리겠다.

소나기가 쏟아진 지난 5일 서울 종로구 광화문역 인근 버스정류장에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

돌풍과 천둥·번개에도 유의해야겠다.



서울·인천·경기 지역 예상 강수량은 50∼100㎜이다. 많은 곳은 150㎜ 이상 폭우가 쏟아지겠다.



대전·세종·충남·충북 등 충청권은 80∼150㎜, 이 가운데 일부 지역엔 200㎜ 이상의 많은 비가 내릴 것으로 예상된다.



당분간 무더운 날씨가 이어지겠다. 낮 기온은 26∼33도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.5도, 인천 23.3도, 수원 23.3도, 춘천 23.2도, 강릉 23.2도, 청주 26.7도, 대전 25.6도, 전주 26.1도, 광주 26.1도, 제주 29.1도, 대구 25.4도, 부산 24.2도, 울산 24.5도, 창원 25.4도 등이다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 1.0∼3.5ｍ, 남해 0.5∼3.0ｍ로 예상된다.



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<연합>

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