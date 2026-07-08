차세대 중형위성 4호, 한반도 첫 교신에도 성공

우주항공청과 농촌진흥청, 산림청은 차세대 중형위성(차중) 4호가 발사 6시간 38분 뒤인 7일 오후 10시50분 대전 한국항공우주연구원 지상국과 첫 교신에 성공했다고 밝혔다.

차중 2호는 이날 오후 4시12분(현지시각 0시12분) 미국 캘리포니아주 밴덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’에 실려 발사됐다.

농림·산림 관측을 위해 개발된 국산 차세대중형위성4호가 7일 오후 4시12분(현지시각 오전 0시12분) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스엑스(X)의 발사체 ‘팰컨9’에 실려 발사되고 있다. 스페이스X 유튜브 캡처

발사 2시간30분 후인 오후 6시42분 팰컨9에서 분리됐으며 7시5분에는 노르웨이 스발바르 지상국과 첫 교신에 성공했다.

이후 해외 지상국과 추가로 2차례 교신했다.

대전 항우연 지상국과 첫 교신에서는 태양전지판 전개 성공 여부 확인 및 본체 상태정보 이상 유무 확인을 진행했다.

이후 X대역 안테나 전개, 자세제어계 구동기 활성화 및 기능점검 등을 추가 교신을 통해 수행할 계획이라고 우주청은 밝혔다.

차중 4호는 초기운영 후 2027년부터 임무를 수행하게 된다.

농업·산림 관측과 산불 등 재난 재해 대응 분야 데이터를 제공한다.

차중 4호는 차중 1단계 개발사업으로 확보한 플랫폼을 활용해 한국항공우주[047810]산업(KAI) 주관으로 개발된 위성이다.

무게는 514㎏이며 관측폭 120㎞에 5m 크기 물체를 구분할 수 있는 광학탑재체를 통해 농작물 작황, 농경지 분석, 산림 자원 관측 등을 수행한다.

한반도 전체를 단 두세 번의 통과만으로 촬영할 수 있어 국토 관측 효율성을 높일 것으로 기대된다.

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