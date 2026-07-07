李대통령 “나토와 함께 ‘더 안전한 세계’로 나아가겠다”

이재명 대통령은 7일(현지시간) 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 방위산업포럼에서 “세계의 평화와 번영을 함께 지키는 안보협력의 동반자로서 나토와 함께 ‘더 안전한 세계’를 향해 힘차게 나아가겠다”며 ‘한·나토 방위산업 파트너십 2.0’으로의 격상을 제안했다.

이 대통령은 이날 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 방산포럼 제4세션 기조연설에서 “대한민국이 (나토에) 가장 신뢰할 수 있는 파트너가 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 7일 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 NATO 방산포럼에서 기조연설을 하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 “신뢰할 수 있는 파트너인 대한민국의 안정적인 생산 역량과 검증된 기술력이 나토의 오랜 노하우와 합쳐진다면 양쪽의 안보 역량은 지금보다 훨씬 강력해질 것이 분명하다”고 역설했다. 그러면서 “불확실성의 시대일수록 행동은 더 과감해야 하고 협력은 더 빠르게 이뤄져야 한다”고 언급했다.

세부적으로 이 대통령은 첨단기술 공동연구의 과감한 확장 등을 제안했다. 이 대통령은 “우리가 함께 연구 개발하는 과정은 기술의 표준을 일치시키고 혁신의 방향을 공유하는 가장 확실한 방법”이라며 “한국이 참여하는 나토의 탄약, 우주 분야 협력 프로그램처럼 더 많은 공동연구 프로그램을 기획하고 또 추진해 나가기를 희망한다”고 했다. 이어 “나아가 단순히 무기체계를 거래하는 현재의 방산 협력을 넘어 무기체계를 함께 연구하고, 함께 생산하며, 함께 운용하는 ‘한·나토 방위산업 파트너십 2.0’으로 격상해 나가기를 제안한다”며 “국제에너지기구 회원국들이 전략 비축유를 공동 관리하며 에너지 위기에 함께 대응하고 있는 것처럼 방위산업에서도 이러한 지혜가 발휘되는 방안을 함께 만들어 나가길 기대한다”고 말했다.

한국과 나토 동맹국들이 민주주의와 자유, 평화의 가치를 공유한다는 점도 강조했다. 이 대통령은 “협력이 진정한 힘을 발휘하려면 기술과 생산력만큼 반드시 갖춰야 할 것이 있다. 바로 신뢰”라며 “어떠한 상황에도 공급이 끊기지 않으리라는 확신, 핵심기술이 반드시 안전하게 지켜지리라는 믿음이 없이 진정한 연대와 협력은 존재할 수 없다. 대한민국은 그 신뢰의 조건을 충분히 갖추고 있다”고 말했다. 또 “나토와 대한민국은 참혹한 전쟁의 기억을 공유하고 있으며 엄중한 안보 환경 속에서 민주주의와 자유, 평화의 가치를 함께 지켜온 파트너”라고 덧붙였다.

이 대통령은 “민주주의와 자유, 평화를 지키는 일은 어느 한 나라의 몫이 아니다”며 “급변하는 안보 환경에서 스스로를 지키려는 강한 의지를 가진 국가들이 더 단단하게 연대할 때 세계는 비로소 더 안전해질 것이 분명하다”고 했다.

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