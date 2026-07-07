‘현금 수수 의혹’ 심덕섭 고창군수 압수수색에 “앙심 품은 개인의 허위 주장”

심덕섭 전북 고창군수가 정치자금법 위반 의혹과 관련해 7일 이뤄진 경찰의 압수수색에 대해 의혹을 전면 부인하며 “수사를 통해 진실이 밝혀질 것”이라고 밝혔다.

심덕섭 전북 고창군수가 지난 1일 민선9기 취임식에서 선서하고 있다.. 고창군 제공

심 군수는 이날 전북경찰청 반부패경제범죄수사대의 집무실 압수수색 직후 입장문을 내고 “그동안 제기된 의혹은 지난 선거 기간 중 저에게 앙심을 품은 한 개인의 일방적인 주장에 불과하며 전혀 사실이 아니다”며 “가짜 뉴스에 기인한 의혹”이라고 주장했다.

이어 “이번 수사를 통해 모든 사실관계가 명확히 드러나고 진실이 밝혀질 것으로 확신한다”며 “양심에 따라 있는 그대로 소명하고 단 한 점의 의혹도 남지 않도록 수사에 적극 협조할 것”이라고 말했다.

또 “의혹에 대한 검증은 필요하지만, 모든 주장은 사실과 균형에 기반해야 하며 일부 언론의 단정적인 비방은 바람직하지 않다”며 “이번 수사가 가짜 뉴스와의 싸움에서 승리하고 실체적 진실에 이르는 과정이 되길 기대한다”고 덧붙였다.

앞서 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 9시부터 낮 12시30분까지 3시간30분여 동안 고창군수 집무실 등에 수사관을 보내 압수수색을 했다.

경찰은 심 군수가 2022년 제8회 전국동시지방선거를 앞두고 한 건설업자로부터 모두 7000만원의 정치자금을 받은 의혹을 수사하고 있다. 경찰은 해당 건설업자가 심 군수의 측근에게 5000만원, 심 군수에게 2000만원을 각각 전달했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

경찰은 이와 함께 해당 건설업체의 공사 수주 과정에 대가성이 있었는지도 함께 조사하고 있다.

이번 수사는 지난 2월 공직공익비리신고 전국시민운동연합 고창지부가 심 군수 관련 각종 비위 의혹에 대한 철저한 수사를 촉구하며 전북경찰청에 고발장을 제출한 이후 본격화됐다.

경찰은 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석해 정치자금 수수 여부와 자금의 성격, 공사 수주와의 연관성 등을 집중적으로 확인할 방침이다.

경찰 관계자는 “이번 압수수색은 관련 내용을 확인하기 위한 절차”라며 “구체적인 내용은 수사 중인 사안이어서 밝힐 수 없다”고 말했다.

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