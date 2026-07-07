“한국 다시 맡고 싶다”... 벤투, 축구협회에 복귀 의사 타진

파울루 벤투 감독. 연합뉴스

파울루 벤투 전 한국 축구 대표팀 감독이 공석인 국가대표 사령탑 자리에 복귀하고 싶다는 뜻을 대한축구협회에 전달한 것으로 확인됐다.

7일 대한축구협회 관계자에 따르면 벤투 전 감독은 최근 친분이 있는 협회 인사를 통해 국가대표팀 감독직에 대한 관심을 표명했다. 협회 관계자는 “아직 국가대표 전력강화위원회에 접수된 서류는 없다”라며 “다만 벤투 감독이 알고 있는 협회 직원을 통해 한국 감독직에 대한 관심을 전달했다”라고 설명했다.

아직 후임 감독 선임 절차가 정해지지 않은 만큼 공식 접수는 아니지만, 다시 한국 대표팀을 지휘하고 싶다는 의사는 확인된 셈이라는 해석이 나온다.

◆ 홍명보 사퇴 후 사령탑 공석... 새 감독 찾기 돌입한 축구협회

현재 국가대표팀 감독직은 공석이다. 2026 북중미 월드컵에서 한국이 와일드카드 경쟁 끝에 32강 진출이 좌절되며 최종 34위에 머물렀다. 이에 홍명보 전 감독이 성적 부진에 대한 책임을 지고 사퇴했다.

축구협회는 차기 사령탑 선임 작업을 위해 지난 3일쯤 국가대표 전력강화위원회 첫 회의를 개최하며 새 감독 찾기에 돌입했다. 선임 과정의 초기 단계인 만큼 벤투 전 감독의 의사가 전력강화위원회 측에 공식 안건으로 전달되지는 않은 상황으로 관측된다.

◆ 카타르 16강 신화의 주역... 무소속 벤투의 향후 행보는

벤투 전 감독은 2018년 9월부터 약 4년 4개월간 대표팀을 이끌며 단일 임기 기준 역대 한국 대표팀 최장수 사령탑으로 이름을 남겼다. 특히 2022 카타르 월드컵에서는 16강 진출이라는 굵직한 성과를 냈으나, 대회 종료 후 재계약 없이 한국을 떠났다.

이후 2023년 7월 아랍에미리트(UAE) 대표팀 지휘봉을 잡았던 그는 지난해 3월쯤 자리에서 물러난 뒤 현재 휴식기를 보내고 있다. 과거 한국 축구의 전성기를 함께했던 벤투 전 감독이 다시 지휘봉을 잡게 될지 축구 팬들의 관심이 쏠리는 모양새다.

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