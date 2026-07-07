카드사 혜택, 할인 넘어 콘텐츠로…BC카드 ‘독서 구독권’ 승부

BC카드가 여름 휴가철을 맞아 독서 콘텐츠 무료 구독권을 제공한다.

BC카드 제공

7일 업계에 따르면 BC카드는 kt밀리의서재와 함께 생활금융플랫폼 ‘페이북’에서 밀리의서재 무료 구독 프로모션을 진행한다.

이번 이벤트는 오는 31일까지 페이북 앱에서 진행된다. 페이북 이용자라면 누구나 ‘밀리의서재 1개월 무료 구독권’을 받을 수 있다. 우리카드, 하나카드, NH농협카드, IBK기업은행, KB국민카드, iM뱅크, BNK부산은행, BNK경남은행, 신한카드, Sh수협은행, 광주은행, BC바로카드 등 BC카드 회원사 고객도 대상에 포함된다.

무료 구독권은 선착순 2만명에게 제공된다. 현재 밀리의서재 1개월 구독권 정가는 1만1900원이다. 밀리의서재를 처음 이용하는 회원은 신규 가입 시 제공되는 첫 달 무료 혜택까지 더해 최대 2개월간 서비스를 이용할 수 있다. 구독권은 밀리의서재 공식 홈페이지에서 신규 가입 후 등록하면 된다.

밀리의서재는 전자책, 오디오북, 웹툰, 웹소설 등 24만권 이상의 콘텐츠를 제공하는 독서 플랫폼이다. 누적 회원 수는 1000만명 규모다.

이용자는 구독권을 통해 베스트셀러와 경제·재테크 도서, 오디오북 등을 볼 수 있다. 디즈니 인기 시리즈 관련 원서와 번역본을 비롯해 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황을 다룬 도서, ‘코스피 1만 투자 지도’, ‘평생 월 500만원 받는 월배당 ETF’ 등 경제 분야 콘텐츠도 포함됐다.

BC카드는 이번 프로모션을 KT그룹사 간 협업의 일환으로 설명했다. 페이북 회원에게 독서 콘텐츠 이용 기회를 제공하고, 생활금융 플랫폼의 문화 혜택을 넓히겠다는 취지다.

업계 관계자는 “카드사 혜택이 단순 할인과 포인트 적립을 넘어 콘텐츠 구독, 여행, 쇼핑 등 생활 영역으로 넓어지고 있다”며 “금융앱을 일상 플랫폼으로 키우려는 경쟁이 더 치열해질 것”이라고 말했다.

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