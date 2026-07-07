국민 생활 개선 기여 공직자에… 정부 ‘적극 행정 유공 포상’ 수여

희귀 질환 등록 사업을 추진해 진단부터 치료까지 지원을 확대하는 등 국민 생활 개선에 기여한 공직자들이 적극 행정 유공 포상을 받았다.



정부는 7일 이 같은 성과를 이룬 공직자 24명과 12개 단체를 ‘제6회 적극 행정 유공 포상자’로 선정해 포상했다고 밝혔다. 국무조정실과 인사혁신처, 행정안전부에 따르면 희귀 질환에 대한 지원을 확대해 환자와 가족의 부담을 덜어준 질병관리청 김지영 과장이 녹조근정훈장을 받았다. 달빛어린이병원 운영 기준을 개선하고 전국 최초로 지방의료원을 달빛어린이병원으로 지정·운영하는 데 기여한 전북 남원시 심남옥 지방간호주사는 옥조근정훈장을 수상했다. 네이버 등 민간 플랫폼 지도 서비스로 명절 연휴 응급 진료 시설 정보를 실시간으로 제공토록 한 과학기술정보통신부 조상현 방송통신주사는 근정포장을 받았다.



한성숙 국무총리는 이들을 비롯한 주요 유공자 8명을 직접 포상하고 격려했다. 한 총리는 “기존의 관행에 안주하지 않고 창의성과 전문성을 발휘해 과감히 도전해 준 공직자 여러분 덕분에 국민의 삶이 한층 더 편리해졌다”며 “앞으로도 국민 눈높이에서 문제를 바라보고 현장의 애로 사항을 선제적으로 해결하는 적극 행정의 주역이 돼 달라”고 당부했다.

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