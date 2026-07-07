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[단독] 女소방관의 비극… 갑질 통계선 빠졌다

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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광주 소방 신고·처리 5년간 ‘0건’
정부 조사선 술자리 괴롭힘 드러나

최근 5년간 광주 지역 소방 조직의 갑질 등 직장 내 괴롭힘 신고·처리 건수가 0건인 것으로 파악됐다.

정부 조사 결과 지난해 10월 스스로 목숨을 끊은 광주 20대 소방관이 회식·음주 강요 등 직장 내 괴롭힘을 겪은 것으로 확인됐지만 소방청이 집계한 갑질 신고·처리 현황에 반영되지 않은 셈이다. 조직 내 위계나 보복·불이익 우려로 피해가 드러나지 않을 수 있는 만큼, 접수된 사건을 조사·처분하는 데 그치지 않고 위험 신호를 미리 포착할 예방책이 필요하다는 지적이 나온다.

소방재난본부 소방관들이 아파트 실물화재 재현실험 진화 작업을 하고 있다. 뉴시스
소방재난본부 소방관들이 아파트 실물화재 재현실험 진화 작업을 하고 있다. 뉴시스

7일 국민의힘 최수진 의원실이 소방청에서 제출받은 자료에 따르면 2021∼2025년 소방 조직 내 갑질 등 직장 내 괴롭힘은 모두 108건으로 집계됐다. 지역별로는 경기(북부 포함) 25건, 충남 18건, 인천·전남 각 8건, 서울·경남 각 7건 순이다. 광주와 세종은 같은 기간 갑질 신고·처리가 한 건도 없었다.

문제는 공식 통계에 잡히지 않은 피해가 정부 조사로 확인됐다는 점이다. 앞서 국무조정실 정부합동 공직복무점검단은 숨진 광주 20대 소방관이 사내 회식 참여를 사실상 강요받아 2024년 7월부터 약 15개월간 24차례 술자리에 참석했다고 밝혔다. 일부 상사는 폭탄주를 한 번에 마시도록 강요하고 ‘오빠라고 부르라’며 부적절한 호칭을 사용하게 했다. 장례식장에서 상차림과 심부름을 시키고 해외여행을 다녀올 때 술·커피를 사 올 것을 요구한 이도 있었다.

갑질 등 직장 내 괴롭힘은 관리자급에서 많이 발생한 것으로 나타났다. 계급별로는 소방위가 35건으로 가장 많았다. 이어 소방경 33건, 소방령 15건, 소방장 13건 순이었다. 소방위와 소방경 두 계급에서만 68건으로 전체의 약 63%를 차지했다. 특히 4급 상당인 소방정은 건수로는 6건이었지만 총원 403명 대비 발생 빈도가 평균보다 약 2배 높은 것으로 분석됐다.

소방청은 소방관 사망 사건 이후 조직문화 혁신 태스크포스(TF)를 꾸리고 갑질 집중 제보 기간 운영 등에 나섰다. 이날부터 19일까지 2주 동안은 전국 소방공무원 약 6만7000명을 대상으로 ‘소방 조직문화 실태·인식 설문조사’를 실시하고 다음 달 말 ‘조직문화 혁신 종합 대책’을 수립하겠다는 방침이다.

최 의원은 “소방청 신고 0건이라는 통계는 괴롭힘이 없었다는 뜻이 아니라 신고조차 할 수 없는 억압적인 조직문화를 증명할 뿐”이라며 “국민 생명을 지키는 소방관의 존엄을 앗아가는 현실을 막기 위해 사후 대응이 아닌 상시적이고 강력한 예방 체계 구축이 시급하다”고 말했다.


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