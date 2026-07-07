트럼프 등쌀에… 나토 총장, 회원국 ‘국방비 5% 달성’ 설득전

북대서양조약기구(NATO·나토)를 중심으로 한 유럽이 잇따라 군비 확대에 나서고 있다. 70년 넘게 이어진 집단방위체제가 도널드 트럼프 미국 대통령 등장 이후 삐걱거리고, 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화하면서 자체 무장에 집중하는 것이다. 튀르키예 수도 앙카라에서 열린 나토 정상회의는 이 흐름을 재차 확인하는 자리가 됐다.

마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 6일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열리는 나토 연례 정상회의를 앞두고 열린 기자회견에서 발언하고 있다.앙카라=로이터연합뉴스

7일(현지시간) 나토에 따르면 이날 열린 방산포럼에는 마르크 뤼터 나토 사무총장을 포함해 주요 회원국 정상과 국방장관 나토 고위 군 관계자, 방산기업 최고경영자(CEO) 등이 참석했다. 통합 방공망과 미사일 생산, 드론, 전략적 방산 투자 등이 의제로 다뤄졌다. 나토가 무기 생산을 늘리겠다는 구체적 방안을 내놓은 것으로 알려졌다.



뤼터 사무총장은 전날 정상회의를 앞두고 진행한 기자회견에서 “동맹국의 억지력과 방어력을 높이는 데 필요한 핵심 장비를 조달하기 위한 대규모 방산 계약을 발표할 것”이라고 예고한 바 있다.



이날 발표는 트럼프 대통령이 나토 회원국들의 방위비 확대를 압박하는 상황에서 나오는 것이다. ‘유럽 국가들이 안보를 무임승차하고 있다’는 트럼프 대통령의 등쌀에, 지난해 6월 나토 회원국은 2035년까지 국내총생산(GDP)의 5%를 국방·안보 관련 분야에 지출하기로 합의했다. 매슈 휘터커 나토 주재 미국대사는 최근 방위비 증액과 관련한 진척 상황을 점검하는 것이 올해 나토 회의에서 미국의 주요 의제가 될 것이라고 짚었다.



뤼터 사무총장은 미국의 압박 후 유럽의 방위비 분담이 원활히 이뤄지고 있다고 평가했다. 그는 올해 유럽 동맹국과 캐나다의 방위비 투자액이 GDP의 4% 수준으로, 이는 지난해와 올해를 합쳐 약 20% 증가한 2580억달러(약 394조원) 규모라고 설명했다. 그러면서 “(방위비 증액은) 1년 만에 놀라운 진전을 보이고 있다”며 “미국과 비슷한 수준의 국방비 지출을 달성할 수 있는 궤도에 오른 것”이라고 호평했다.



그러면서도 그는 각 회원국에 “(GDP의) 5%라는 방위비 목표 달성을 위한 명확하고 구체적이며 신뢰할 수 있는 계획을 기대한다”고 말했다. 명확한 계획이 없는 곳에 대한 대응 방안에 대해서는 “아직도 확신이 서지 않는 회원국이 있다면, 설득할 방법이 있다”고 답했지만 자세한 설명을 하지는 않았다고 AP통신은 전했다.



다만 통신은 “수치만으로는 트럼프 행정부를 만족시키기에 충분치 않을 수 있다”며 “트럼프 대통령은 (방위비) 지출이 부족한 회원국은 지원을 끊겠다고 위협하며 나토의 존재 이유에 정면으로 도전했다”고 지적했다.



이 같은 움직임에 구체적인 방안을 수립하는 회원국도 늘고 있다. 로이터통신은 이날 독일 내각이 국방비를 대폭 증액하는 내년 정부 예산안을 의결했다고 보도했다. 통신에 따르면 내년 독일의 국방예산은 1090억유로(약 191조2000억원)로, 전년(822억유로) 대비 약 33% 늘린 규모다. 우크라이나 지원과 기타 안보 지출을 포함하면 내년 국방·안보 관련 지출은 1301억유로에 이른다. 2030년에는 독일의 국방 지출이 연 1900억유로가 넘어설 것으로 독일 재무부는 전망했다. 블룸버그통신은 “나토의 새로운 목표를 달성하기 위한 노력의 일환”이라며 “미국의 동맹국이 안보 부담을 늘리고 있다는 주장을 뒷받침할 것”이라고 전했다.



영국·네덜란드·핀란드·폴란드 방위비 확보를 위해 ‘다자간방위메커니즘’(MDM)을 내년 출범을 목표로 추진 중이라고 이날 밝혔다. MDM은 방위 투자 확대와 공동 조달 활성화, 핵심 전력 수요 통합을 목표로 하는 새로운 금융 모델이다. 4국은 MDM을 더 넓은 참여국 연합으로 확대한다는 계획이다. 캐나다는 방위 재원 마련을 위한 ‘국방·안보·회복력 은행’(DSRB) 설립을 주도하고 있다.

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