국민 70% “EU형 한·일 경제공동체 필요”

국민 10명 중 7명은 유럽연합(EU)과 같은 형태의 한·일 경제공동체 추진에 긍정적이라는 조사 결과가 나왔다. 일본에서는 10명 중 6명이 찬성했다.

사진=게티이미지뱅크

7일 대한상공회의소가 한국리서치에 의뢰해 한국과 일본 국민 500명씩을 대상으로 실시한 ‘한일 관광협력 및 경제공동체 추진에 관한 의견 조사’ 결과에 따르면, 한국 국민의 69.8%는 경제공동체 구성에 찬성했다. 세부적으로는 ‘당장은 어렵지만 중장기적으로 추진할 필요가 있다’는 응답이 52.6%, ‘조속한 추진이 필요하다’는 응답은 17.2%였다.



일본에서도 59.8%가 찬성 의사를 밝혔다. 특히 최근 5년 내 한국을 방문한 경험이 있는 일본인의 경제공동체 찬성 비율은 74.5%로, 방문 경험이 없는 응답자(45.4%)보다 크게 높았다. 대한상의는 양국 교류가 경제협력에 대한 우호적 인식으로 이어지고 있음을 보여준다고 분석했다.



한·일 관광협력 확대에도 두 나라 국민은 긍정적인 반응을 보였다. 한국은 76.8%, 일본은 58.0%가 관광협력 확대에 찬성했다. 여권 없이 주민등록증 등 신분증만으로 양국을 오갈 수 있도록 하는 출입국 간소화에 대해서는 60.4%(한국)와 44.8%(일본)가 찬성했다.

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